Gündem İngiltere Savunma Bakanı Wallace Türkiyeye geliyor
ANKARA

İngiltere Savunma Bakanı Wallace Türkiye'ye geliyor

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor. Görüşmelerde, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Savunma Bakanı Wallace Türkiyeye geliyor
İngiltere Savunma Bakanı Wallace

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelecek Wallace, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak.

Wallace ile Akar, baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında 15 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelmiş, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un da katılımıyla üçlü toplantı yapılmıştı.

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Sadece 20 dakika sürdü

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Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını için devletin tüm kurum ve kuruluşları seferber oldu. Havanın kararmasıyla helikopter müdahalesine ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 14 uçak ve 20 helikopterle alevlere havadan müdahalenin yeniden başladı. Gelişmeleri anbean takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına yönelik çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. MSB de yangını kontrol altına almak için bölgeye destek gönderdi. Yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı son dakika açıklamasında yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Soylu ise "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanlığı devreye girdi, çok açık söylüyorum. Allah'tan korkmaz, milletten utanmaz bir tayfa var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
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Dünya

Ukrayna ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde Rus ordusuna karşı taarruz operasyonu yürütüyor

Ukrayna’nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, yerel televizyon kanallarının ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinde taarruz operasyonu yürüttüklerini ancak Rus birliklerinden kontrolleri geri alınan yerleşimlerin güvenlik açısından açıklanmadığını belirtti.
Öldürdükleri şahsı yol kenarına atmışlardı: Maktulün damadı yakalandı
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Öldürdükleri şahsı yol kenarına atmışlardı: Maktulün damadı yakalandı

İstanbul Başakşehir Olimpiyat Stadına giden yan yolda ağaçlık alanda erkek ceset bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede şahsın silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kameralarından yapılan incelemeler sonucunda şüpheli şahsın, maktulün damadı olduğu belirlendi.

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