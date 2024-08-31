"DGS bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için tarih ve saat netleşti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 30 Haziran'da uygulanan DGS'nin üzerinden tam 2 ay geçti. Adaylar DGS sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyenler, sınav puanı ve sıralamasına göre üniversiteye başlayabilecek. Peki ÖSYM'nin sınav takviminde DGS sonuçları bölümünde ne yazıyor? DGS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?