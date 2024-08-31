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DGS bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için tarih ve saat netleşti mi?

"DGS bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2024 Dikey Geçiş Sınavı'na katılanlar, başarı puanı ve sıralaması hakkında meraklanıyor. Haziran'da uygulanan DGS'nin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından duyurulacak olan DGS sonuçları neden açıklanmıyor?

16:13 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

"DGS bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için tarih ve saat netleşti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 30 Haziran'da uygulanan DGS'nin üzerinden tam 2 ay geçti. Adaylar DGS sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyenler, sınav puanı ve sıralamasına göre üniversiteye başlayabilecek. Peki ÖSYM'nin sınav takviminde DGS sonuçları bölümünde ne yazıyor? DGS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

DGS NEDEN AÇIKLANMIYOR?

DGS sonuçları için YKS tercih sonuçları bekleniyordu. YKS tercih sonuçları açıklandı ve DGS sonuçlarıyla ilgili araştırmalar da arttı. DGS sonuçlarının hala açıklanmaması, akıllara YKS ek tercih sürecinin de tamamlanması mı gerekiyor diye düşündürdü. YKS ek tercih işlemleri ise henüz başlamadı.

#DGS
#Dikey Geçiş Sınavı
#ÖSYM
1 saat önce
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DGS bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için tarih ve saat netleşti mi?