İnsani yardımda Türk standardı

Türkiye, savaştan kaçan sığınmacılara her türlü hizmeti sunarken Avrupa’da göçmen karşıtlığı sertleşerek artıyor. Yunanistan’daki toplama merkezinde bir bebek su kaybından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Göçmenleri taşıyan botları denizde kasten batırdığı bilinen Yunan polisi ise Pakistanlı göçmenleri Türkiye’ye ‘döverek’ göndermişti. Atina yönetimi şimdi, 27 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Midilli, Sakız ve Samos adalarındaki yerleşkeleri kapatmaya ve bunların yerine hapishane mantığıyla yeni kapalı mekanlar yapmaya hazırlanıyor. 5 biner kişiyi barındıracak şekilde tasarlanan bu kamplarda sığınmacılar, kendilerine mülteci statüsü verilip ana karaya transfer edilene kadar ya da ülkeye girişleri reddedilip Türkiye’ye geri gönderilene kadar kilit altında tutulacak.

Kilis

STANDART OLUŞTURDUK

İdlib

Batı ülkelerinde sığınmacılara yönelik insanlık dışı uygulamalar devam ederken, Türkiye ise 8 yıldır Suriye’deki iç savaş başta olmak üzere zulümden, kimyasal saldırılardan ve ölümden kaçarak gelen insanlara karşı ‘açık kapı politikası’ izliyor. Bu çerçevede 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşan mülteciye kucak açan Türkiye, bu kişilerin insani şartlarda muamele görmeleri konusunda da hassasiyetle çalışıyor. Bu çalışmalarla da dünyada adeta ‘Türk standardı’ oluşmuş durumda. Türkiye’nin yenilerini inşa edeceği geri gönderme merkezlerinde göçmenlere acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz veriliyor. Göçmene yakınlarına notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkanı sağlanıyor. Çocukların güvenliğine özel önem verilirken refakatsiz çocuklar da ayrı yerlerde barındırılıyor. Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakanlığı gerekli tedbirler alınıyor.

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KAPASİTE 20 BİNE ÇIKACAK

İdlib

Batının göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarına her gün yenileri eklenirken Türkiye, yüksek standartlarda inşa edilen geri gönderme merkezlerinin sayısını artırıyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, halihazırdaki 26 geri gönderme merkezine 9 tane daha ekleyecek. 15 bin 876 kişinin barındığı merkezlere yenileri eklendiğinde sayı 35’e, toplam kapasite ise yaklaşık 20 bine ulaşacak. Edirne, Kırıkkale, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Çankırı, Kırklareli, Kayseri, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Van illerinde bulunan geri gönderme merkezleri Ağrı, Malatya, Hatay, Balıkesir, Kütahya, Ankara, Niğde, Şanlıurfa, Bayburt’ta da hayata geçecek. İnşa projeleri hazırlanmış yeni merkezlerin kapasitesi 3 bin 800 kişilik.

Bize kucak açtınız

Hatay

Hatay’da, iç savaştan kaçan Suriyeliler için oluşturulan geçici barınma merkezleri, eğitimden sağlığa ve sosyal donatılara kadar sunulan hizmetlerle örnek oluyor. Yayladağı ve Altınözü’nde 6 bin 766 Suriyelinin kaldığı merkezlerde, iç savaş mağdurları kendilerine sunulan imkanlarla yaşadıkları acıları unutmaya çalışıyor. Kızılay Çocuk Dostu Alanı, 20 derslikli okul, cami, 3 oyun parkı, halı saha, kütüphane, etüt salonu ve sağlık ocağının faaliyet gösterdiği Yayladağı’nda merkezde, bir doktor ve iki hemşire dahil 191 personel görev yapıyor. Burada 4 bin 101 Suriyeli yaşıyor. Altınözü’ndeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi ise 2 bin 665 Suriyeliyi misafir ediyor. Merkezde 38 derslikli okul, sağlık merkezi, halı saha, yetim merkezi, izcilik merkezi, spor salonu, 5 çocuk oyun parkı, 4 basket sahası, cami, kütüphane, ziyaret salonu ve bir sera bulunuyor. Barınma merkezinde 8’i Suriyeli 9 doktor, 9 sağlık memuru ile temizlik ve özel güvenlik görevlisinden oluşan 170 personelde hizmet veriyor. Sığınmacılardan Halit Sakallı, “Türkiye bize kucak açtı. Her türlü yardımda ve destekte bulundu. Allah razı olsun. Barınma merkezinde her türlü imkanlar var” diyor. Muhammed Rahe ise Suriye halkının yanında duran ve onlara yardım eden tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak “Türkiye’ye dua ediyoruz. Allah Türk halkını korusun” ifadeleriyle duygularını dile getiriyor.

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DÜNYA Tel Abyad'da yeni hayat

Ölümden kurtardık

Hatay

Türkiye, ölümü göze alarak umut yolculuğuna çıkan mültecilerin geçiş güzergâhlarını da sıkı kontrol altında tutuyor. Bu sayede çok sayıda mülteci denizlerde ölmekten kurtarıldı. 11 ayda 1599 düzensiz göç olayı yaşanırken, 54 bin 913 düzensiz göçmen yakalandı. 33 göçmenin ise cesedine ulaşıldı. 2014 yılına kadar ortalama 50 bin civarında seyreden düzensiz göçmen sayısı son 5 yılda 2,4 kat arttı. Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalanırken, 56 bin 459 kişi sınırdışı edildi. Bu yıl ise yaklaşık olarak 44 bin 521 düzensiz göçmenin sınırdışı edildiği öğrenildi.

Elbeyli kışa hazır

İç savaştan kaçmış Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye, oluşturduğu kamplarda da misafirlerini dünyaya örnek olacak şartlarda ağırlıyor. Türkiye’nin, göçmenlerin insani yaşam şartlarında barınma ihtiyaçlarının karşılanması için ortaya koyduğu örnek çalışmalar arasında yer alan Kilis’teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi’nde kış hazırlıkları tamamlandı. Merkezdeki okul, oyun parkı, market, cami, hastane, su deposu, atıksu arıtma tesisi, lojistik depo ve spor alanları bakımdan geçirildi. Hazırlıklar kapsamında, konaklayanların soğuk havadan etkilenmemesi için kamp yönetimince geçen yıl dağıtılan radyatör tipi ısıtıcı ve elektrikli sobaların gerekli bakım onarımları da yapıldı. Bunun yanında ihtiyaç sahibi bazı ailelere de battaniye, uyku matı ve mont yardımında bulunuldu. Hastane ve sağlık ocaklarında da gerekli iyileştirmeyi yapan teknik ekipler, konteynerlerin kapı ve pencerelerini gerekli bakımdan geçirerek, kış şartlarına uygun hale getirdi.

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MEMLEKETİ ÇOK ÖZLEDİK

Barınma merkezinde kalan Suriyeli Abdulkerim Mercimek, savaşın başladığı ilk günden bu yana Türkiye’nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, “Türk devletine çok teşekkür ederiz, bize her türlü desteği sağladılar ama insanın memleketi gibisi yok. Topraklarımızı çok özledik, inşallah önümüzdeki kışa kadar iç savaş biter ve sağ salim ülkemize döneriz” diye konuştu. Meryem Muhammed de Türkiye’nin kendilerini rahat ettirmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi. Türkiye’de kendisini ülkesindeymiş gibi hissettiğini aktaran Muhammed, “Türk halkı bizden hiçbir şey esirgemedi. Allah Türk halkını korusun. İnsanın vatanı gibisi olmuyor ama inşallah savaş bitsin ve ülkemize dönelim” ifadelerini kullandı.

Rasulayn’a dönüş

Rasulayn

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Rasulayn

Terör örgütlerinin işgali nedeniyle yıllardır topraklarından ayrı yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Rasulayn ilçesine dönmeye başladı. Eve dönmek için Şanlıurfa Valiliği’ne başvuranlardan 70’i dün Ceylanpınar’daki Şehit Er Adem Döğüşken Hudut Karakolu önüne geldi. Buradaki kontrollerinin ardından sınır kapısını geçen Rasulayn halkı, bu sırada çevrede görevli TSK personeline sarılıp alınlarından öperek teşekkür etti. Suriyeli Muazzin el-Muhammed, Rasulayn terör işgalinden kurtulduğu için mutlu olduklarını anlatarak “7 yıldır Türkiye’de yaşıyorduk, çok mutluyum, ülkemize dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her şey için çok teşekkür ederiz. Ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. Ben Rasulayn’dan ayrıldığımda 11 yaşındaydım şimdi geri dönüyorum” diye konuştu.

Ermeniler minnettar

Artin Aduryan

Terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’taki Ermeniler, huzur ve güven içinde yaşamalarına imkan tanıyan Türk ordusuna minnettar. Artin Aduryan (82), SMO kontrolündeki ilçede kimseden baskı görmediklerini söylerken, Siron Çilingiryan ise “Onlar (Türk askeri ve SMO) buraya gelince de sevinçten zılgıt attım, havalara uçtum. Özgürlüğe kavuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnet duyuyorum” diyor.