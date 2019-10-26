Tel Abyad'da yeni hayat

Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’yla terörden kurtarılan Tel Abyad ilçesinde hayat normale dönüyor. Türk askeri, yaraları sarmak için gıdadan sağlığa tüm yardım imkanlarını seferber etti. Yıllardır terör örgütü mensuplarının baskılarına maruz kalan bölge halkı, şimdilerde ise kendilerini teröristlerden kurtaran TSK desteğiyle yeni hayatlarına başlıyor.

Fırın, manav, market, berber, eczane, restoran ve pastaneler kepenklerini neredeyse hiç indirmeden bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

ALLAH RAZI OLSUN

Uzun zamandır sağlık hizmeti almakta zorlanan halk için çalışmalarını tamamlayan TSK, terör örgütü mensuplarının yaktığı hastane yakınlarına getirdiği mobil klinikle Tel Abyad halkına sağlık hizmeti vermeye başladı. Klinikte 3 aylık bebeğini muayene ettiren baba Hasan el Ahmet, Türk devletine teşekkür ederek, “Çocuğum bir süredir hastaydı. Askerler muayene ettiler ve ilacını verdiler. Allah onlardan razı olsun” dedi. TSK tarafından kurulan mobil fırın, günde 8 saat çalışıyor ve günlük 3 bin 120 adet ekmek üretip dağıtıyor.

HALK ÇOK MUTLU

Hayatları normale dönen Tel Abyadlı kadınlar, komşularını ziyarete gitmeye başladı.

Tel Abyad’da sivillerin büyük bir kısmı da hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Fırın, manav, market, berber, eczane, restoran ve pastaneler kepenklerini neredeyse hiç indirmeden bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İlçe sokaklarında top oynayan, bisiklete binen Tel Abyadlı çocuklar da terörden kurtulmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor. Tel Abyad’da komşularına ziyarete giden kadınlar, çarşıda sohbet eden yetişkinler, terörün izlerinin büyük ölçüde silindiğini gösteriyor.

BİZ KARDEŞİZ

Tel Abyad’lı Ebu Ahmet, “Biz Arap, Türk, Kürt kardeşiz. YPG/PKK bizi ayırmaya çalıştı ancak biz kardeş olduğumuzu biliyoruz” dedi. Ebu Ahmet, “İlçede yerel meclislerin ve polis merkezlerinin açılmasını, elektrik ve suyun normale dönmesini bekliyoruz” temennisinde bulundu. Tel Abyad’da esnaflık yapan ve ailesi rejim kontrolündeki bölgede yaşadığı için ismini vermek isteyen bir Tel Abyadlı Türkmen de “YPG/PKK bize çok çektirdi. Yapmadıklarını bırakmadılar” diye konuştu.

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HER ŞEYİ TÜRKİYE KARŞILIYOR

Bölge halkından Saliha Aleynur ise teröristlerin çocuklarını militan olmaya zorladıklarını belirterek, “Burada baskı altında yaşıyorduk. Çocuklarımızı Türkiye’ye karşı savaşmaya zorluyorlardı. Türkiye geldikten sonra özgür bir şekilde yaşıyoruz. İhtiyaçlarımız görünüyor, erzak, yiyecek, içecek veriyorlar, sağlık tedavisi yapıyorlar. Her şeyi Türkiye karşılıyor, Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

Güvenlik üst düzeyde

İlçeye hakim noktalarda konuşlanan TSK unsurları, çevredeki hareketliliği kontrol ediyor.

Tel Abyad’a bağlanan tüm yollara SMO tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutulan bölgede adeta kuş uçurtulmuyor. Şüpheli görülen araçları kontrol eden SMO askerleri, olası bir terör saldırısına karşı bölge halkının can ve mal güvenliğini koruyor. Ayrıca hakim noktalarda konuşlanan TSK unsurları, çevredeki hareketliliği kontrol ediyor.

Dualarımız Mehmetçiğimize

İlçe sokaklarında top oynayan, bisiklete binen Tel Abyadlı çocuklar da terörden kurtulmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor.

Türkiye genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan “Dualarımız Mehmetçiğimiz için” konulu cuma hutbesi okundu. Hutbede, “Mehmetçik, teriyle ve kanıyla dünya tarihini yeniden yazıyor. Onun koruduğu sınırlarımızda, yalnızca ülkemizin değil, bütün insanlığın kaderi hercümerçten kurtuluyor. Mehmetçik siperleri tuttukça, bütün düşmanlarımızın da onların içimize saldıkları zavallıların da hayalleri hakikatlerimize; tuzakları imanımıza çarpacak, kışkırttıkları terör selinin içinde kendileri boğulacaktır. Ordumuz barış uğruna ilerledikçe ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde masumlar, kadınlar, çocuklar güven ve huzura kavuşacaktır” denildi.

Hastane onarılıyor

Tel Abyad’da teröristlerin kaçarken yaktıkları hastane

Sağlık Bakanlığınca, Tel Abyad’da teröristlerin kaçarken yaktıkları hastanenin onarımı için çalışmalara başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, teröristlerin bölgeden kaçarken yaktığı Tel Abyad Hastanesinin tadilatı için gerekli talimatı verdiğini bildirdi. Bakanlık olarak tadilat planlarını hazırladıklarını açıklayan Koca, “Onarım ve altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak” dedi.

BAHÇEYE GEÇİCİ KLİNİK

Barış Pınarı Harekatı sayesinde bölge terörden temizlenirken örgütün sivillere verdiği zararın da gün yüzüne çıktığını ifade eden Bakan Koca, şunları söyledi: “YPG/PKK, bölgeyi işgal ettikten sonra Tel Abyad Hastanesini iki bölüme ayırmış. Hastanenin üçte ikisi terör örgütü militanlarının tedavilerine ayrılarak bu bölüme sivillerin girişi yasaklanmış. Örgüt çekilirken hastanenin bölge halkının kullanımına ayrılan kısmını, laboratuvarını, ameliyathaneleri, kadın doğum ve cerrahi servislerini ateşe vererek kullanılmaz hale getirdi. Bununla da kalmayıp hastanenin elektrik, oksijen, su ve tıbbi gaz tertibatını tahrip etti. Tel Abyad Hastanesinin bahçesinde ve nispeten az hasarlı kısımlarında da gerekli donanımı sağlayarak kısa süre içinde sağlık hizmeti vermeye başlayacağız.”

Hürriyet getirdik

Muhammed Derviş (orta)

Suriye Milli Ordusu askeri Muhammed Derviş, “İnsanların üstündeki zulmü kaldırdık. PKK’lılar, sivilleri zorla asker yapmışlar. Kadınlara zulmetmişler. Askere gitmeyenlere ceza vermişler, 5-10 bin dolar ceza kesmişler. Biz hürriyet getirdik, kimseyi zorlamıyoruz. İnşallah halk daha da mutlu hale gelecek. Biz geldiğimiz için insanlar ‘hoş geldiniz’ diyor” ifadelerini kullandı.

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Sağlığa mobil üs

TSK, terör örgütü mensuplarının yaktığı hastane yakınlarına getirdiği mobil klinikle Tel Abyad halkına sağlık hizmeti vermeye başladı.

Türk Kızılayı, Suriye’deki iç savaşın en fazla etkilediği sağlığa çözüm bulmak için mobil üs kurdu. Türk Kızılayı’nın Tel Abyad’da günlük 500 hastaya bakan mobil sağlık kliniği hizmet vermeye başladı. Hizmete açılan modern mobil klinikte dahiliye, radyoloji, çocuk hastalıkları, kan alma ve laboratuvar birimleri bulunuyor. 16 uzman hekim ile Suriyeli doktor sağlık hizmeti veriyor. Barış Pınarı operasyonundan iki gün önce doğum yaptığını söyleyen Tel Abyadlı Zehra, bebeği ve kendisinin ilk kez sağlık hizmeti aldığını söyledi. Telabyadlı Fatma Aybad, “Bir hafta öncesine kadar ne doktor bulabiliyorduk ne de hastanede hizmet alabiliyorduk” dedi. Mobil sağlık merkezi PKK/PYD’nin kaçarken yaktığı Tel Abyad’daki tek hastane tadilat edilene kadar hizmet verecek.

Okullar temizlendi

Kızılay, Tel Abyad’a mobil klinik kurdu.

Tel Abyad’ın Tel el Khador köyünde bulunan ve terör örgütü tarafından daha önce karargah olarak kullanılan okul, güvenlik güçleri tarafından temizlendi. Terör örgütü PKK/YPG’nin okulun duvarlarına astığı pankartlar ve tabelalar indirilirken, örgüte ait mühimmatlara da Suriye Milli Ordusu tarafından el konuldu. SMO komutanlarından Muhammet Badran, “Okulu temizlemeye başladık. Kısa zamanda gerekli hazırlıklar yapılacak ve okul yeniden açılarak çocuklara eğitim verecek” dedi.



