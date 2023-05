İnsanlık enkaz altında: CHP’li belediye depremzedeleri kapı dışarı etti

Tüm masrafları karşılanacak depremzedeler, aynı otelde konaklamaya devam edecek. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, dün depremzedeleri kaldıkları apart ve otellerde ziyaret etti. Yıldırım, “Dün talihsiz bir olay meydana gelmiş. Şık bir durum değil. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Kimse size ‘Buradan çıkın’ diyemez. Devletimiz her zaman yanınızda, hiç merak etmeyin. İlimizdeki tüm depremzedeler devletimizin güvencesi altında. Kendileri ne kadar isterlerse burada kalmaya devam edecekler. Ne zaman gitmek isterlerse o zaman giderler. Gitmek istedikleri yere de ulaştırırız. Süre yok, aileler istedikleri kadar burada kalabilecek” dedi.