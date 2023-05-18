İnsanlık enkaz altında: CHP’li belediye depremzedeleri kapı dışarı etti

Deprem bölgesindeki afetzedelere ücretsiz konut yapacağını vadeden 7’li Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyenin yönettiği Tekirdağ’da 50 depremzedeye bakamadı. Depremin vurduğu bölgedeki seçim sonuçları CHP’yi rahatsız etti. Depremzedeler, siyasi görüşlerinden dolayı zor durumda bırakılmaya çalışıldı. Linç girişimi uygulamaya konulurken, CHP Tekirdağ’da depremzede vatandaşları geçici olarak barındıkları yerlerden çıkartmaya kalktı. CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentte misafir ettiği depremzedelerin konaklamalarına son verdi. Skandal karara deprem bölgesindeki seçim sonuçlarının gerekçe gösterildiği öne sürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi, AFAD harekete geçti. Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, depremzedelerin milletin ve devletin emaneti olduğu vurgulanarak konaklama ve diğer ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, istedikleri zamana kadar kalabilecekleri şekilde otel tahsisinin sağlanması istendi. İçişleri Bakanlığı da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Belediye Genel Sekreteri ve diğer sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

İstedikleri kadar kalacaklar

Tüm masrafları karşılanacak depremzedeler, aynı otelde konaklamaya devam edecek. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, dün depremzedeleri kaldıkları apart ve otellerde ziyaret etti. Yıldırım, “Dün talihsiz bir olay meydana gelmiş. Şık bir durum değil. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Kimse size ‘Buradan çıkın’ diyemez. Devletimiz her zaman yanınızda, hiç merak etmeyin. İlimizdeki tüm depremzedeler devletimizin güvencesi altında. Kendileri ne kadar isterlerse burada kalmaya devam edecekler. Ne zaman gitmek isterlerse o zaman giderler. Gitmek istedikleri yere de ulaştırırız. Süre yok, aileler istedikleri kadar burada kalabilecek” dedi.

“Size AK Parti sahip çıksın”

Depremzedeler yaşadıkları çirkinliğe isyan etti:

Tekirdağ’da otelde kalan depremzedelerden Seda Altıok: “Başımızın çaresine bakmamız gerektiği iletildi. Bu duruma gerekçe olarak da deprem illerindeki seçim sonuçları gösterildi. ‘Gidin size oy verdikleriniz sahip çıksın’ dediler.”

Talip Erikçi: “Her şey seçime kadarmış, bunu net olarak gördük. Seçimden önce bize iyi davranan CHP, seçimden sonra işin rengini değiştirdi. ‘Siz AK Parti’ye oy veriyorsunuz, biz neden size yardım edelim’ muamelesine maruz kaldık. Bu sadece belediyeyle ilgili değil. Tekirdağ’daki CHP’liler de sosyal medyadakiler de bizleri adeta linç etti.”

Sonucu beğenmediler

İsmail Güldağ: “Yaşanan olay afet bölgesinde AK Parti’ye yüksek oy çıkmasıyla bağlantılı. Bu zamana kadar kimse ‘Çıkacaksınız’ demedi, seçimden sonra bu karar alındı.”

Zehra Güldağ: “Tahliye kararı siyasi. Seçime kadar hiç böyle bir şey yoktu. Seçimden sonra böyle oldu.”

Serpil Sürer: “Daha önce böyle bir sorun yoktu seçimden hemen sonra bizi kovar gibi çıkış verdiler. Oylar AK Parti’ye verildi diye direkt çıkış verdiler.”

Şanlıurfa’dan gelen depremzede Mehmet Yıldız: “Gönül isterdi ki böyle şeyler olmasaydı. Siyasete alet edildik gibi bir his içerisindeyiz. Sabah o tebligatları görünce şok olduk.”

Emine Çoban, “Yazıyı görünce ne yapacağımızı bilemedik. Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı. Biliyorduk Cumhurbaşkanımız bize sahip çıkacak. Sağ olsun ona güveniyoruz. Allah razı olsun.”

İstifa çağrısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Cüneyt Yüksel, Yeni Şafak’a konuştu. Yüksel, CHP’li Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı istifaya davet etti: “Biz, depremzedelerimizi CHP’nin insafına bırakmadık. Seçimden 1 gün sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı bu hadsiz kararla, depremzedelerimizi siyasi görüşlerinden dolayı cezalandırmak istediklerini gördük. Çünkü belediyenin otelle yaptığı sözleşme 13 Ağustos’ta sona erecekti. Ancak sözleşme bitmeden, hemen seçim ertesi bu karar alındı. Bu kararı alanların bunun bedelini ödemesi ve istifa etmesi gerekir.”

Feyman Adıyaman.

İnsanlık utandı

Linç kampanyasına deprem bölgesinden de tepki yağıyor. Zor şartlar altında yerle bir olan bölgede yaşamını sürdüren afetzedeler maruz kaldıkları muameleden dertli.

Adıyaman’da yaşayan Feyman Adıyaman: “Fikirler aynı olmayabilir ama insanlığımız yok olmamalı. Seçimden sonra yapılan hakaretleri görünce insanlığımdan utandım.”

Arama-kurtarma görevlisi Osman İnan: “Oy tercihinden dolayı edilen hakaret ve tehditleri çok yanlış buluyorum. İnsana insan olduğu için değer vermek lazım. Yardımın karşılığı Allah’tan beklenir. Eğer yardım ettiğinden oy bekliyorsan, bunun adı yardım değil, oyu satın almaktır. Açık açık ‘Biz size yardım ediyoruz, siz de bize oy verin’ denilse eminim çoğu kişi o yardımları kabul etmezdi. Biz burada oyumuzu satmıyoruz. Yapılan çok kirli bir siyaset. Buradaki insanları aşağıladıklarını düşünüyorlar ama kendilerinin ne kadar aşağılık olduklarını gösterdiler.”

Osman İnan

FETÖ devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye oy veren depremzedelere yönelik sosyal medyada yürütülen linç kampanyasına FETÖ de katıldı. FETÖ’den hapis cezası alan Şaban Çepik’in kızı Şerife Nur Çepik, sosyal medyada paylaştığı videoda depremzedeler için skandal ifadeler kullandı. Çepik, “Hepsini Külliye’de toplayıp yakacağım” dedi.

Şerife Nur Çepik.

Kılıçdaroğlu’na yardım iadesi

Depremzedeler için başlatılan linç kampanyasına tepki çığ gibi. “Gönderilen yardımları haram ediyoruz” paylaşımında bulunan CHP’lilere cevap vatandaşlardan geldi. Binlerce kişi kötülüğe tepki için Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanya hesabına farklı miktarlarda para yatırdı. Dekontların açıklama kısmına da “Depremzedeler için gönderdiğiniz yardımların iadesi” yazıldı. Onlardan biri de Kahramanmaraş’ta yaşayan gazeteci İlker Apaydın oldu. Apaydın, Kılıçdaroğlu’nun hesabına temsili olarak 100 şişe su parası gönderdi. Osmaniyeli depremzede Hüdayi Demirci de İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım aracından aldığı 2 şişe suyun parasını Kılıçdaroğlu’nun hesabına gönderdi.