Depremzede kız çocuğunu ‘başörtülü’ olduğu için okula almayan müdürden skandal sözler: ‘Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar’

"Okul müdürü İsmail Samur'un odasının kapısı açıktı, kapıdan içeri girerken müdür bana hitaben 'böyle mi içeri gireceksin?' dedi. Ben okul kıyafeti olarak anladım ve müdüre 'kayıt yaptıktan sonra formamı giyerim' dedim. Müdür 'formayı değil başındaki başörtüyü söylüyorum' dedi. Daha sonra beni bu şekilde okula kayıt edemeyeceğini söyledi. 'Başındakini çıkarsan ne olur? Okula girerken çıkartırsın, okuldan çıkarken de geri takarsın' dedi. 'Neden başörtümü çıkarayım', deyince müdür bana 'ben beş vakit namazımı kılıyorum. Eşim de namaz kılar. Okulun öğrencileri içinde kapalı öğrenci yok, velilerin içinde de kapalı yok, öğretmenlerin içinde de kapalı yok. Bir tek hizmetlilerin birkaçı ve mutfakta çalışan birkaç kişi kapalı. Onlar da çok fazla gözükmüyor.' dedi. Ben ve ağabeyim kalkarken müdür bizim oturmamızı istedi. Daha sonra müdür 'seni bırakmayacağım güzel yüzlü kızım' diyerek beni başka bir okula yönlendireceğini söyleyip telefon görüşmesi yaptı. Arkadaşı olduğu kişi ile telefonda 'senin okulunda kapalı öğrenci var mı?' diye sordu. Karşı tarafın ne cevap verdiğini duymadım. Daha sonra bize dönerek 'yarın sizi okula kahvaltı için bekliyorlar' dedi. Okulun ismini söyledi ancak hatırlamıyorum. Müdür daha sonra bize kartını verdi. Ağabeyimle okuldan ayrıldık. Okul müdüründen davacı ve şikayetçiyim."