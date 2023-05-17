Depremzede kız çocuğunu ‘başörtülü’ olduğu için okula almayan müdürden skandal sözler: ‘Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar’

Depremzede kız çocuğunu ‘başörtülü’ olduğu için okula almayan müdür İsmail SAMUR hakim karşısına çıktı
Âsrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’dan Eskişehir’e gelen depremzede aile, kız çocuğunu kaldıkları evin yakınında bulunan özel okula kaydettirmek istediklerinde 28 Şubat zihniyetine sahip bir müdür ile karşı karşıya kaldı. Aile ve başörtülü olduğu için kapıdan içeri alınmayan 9. sınıf öğrencisi T.İ. henüz depremin psikolojik etkilerini atlatamamışken okul yönetiminin tavrı ile ikinci şoku yaşadı.
'Başörtülü' olduğun için seni alamayız' dediler
Müdür İsmail Samur tarafından kapıdan içeri sokulmayan çocuğun babası, ‘Öğrencilerim derste susun’ diyen Samur’a, “Öğrencilerini bu kadar mı düşünüyorsun? Sen başörtülü öğrenciyi okula sokmuyorsun ne öğrencisi” ifadeleri ile tepki göstermişti.
Kız çocuğu, erkek kardeşi ile birlikte özel okula kayıt için gittikleri günü anlattı:
Yaşanan olayın kamuoyunda büyük yankı bulmasının ardından öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula kaydetmeyen müdür hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hatay'dan kente gelen depremzede öğrenci T.N.İ'nin (15) başörtülü olduğu gerekçesiyle özel okula kaydının yapılmadığı iddiasına yönelik başlattığı soruşturma tamamlandı.
İlk kez hakim karşısına çıkan davalı taraf Müdür İsmail Samur’un, “Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar. Onlar da çok fazla ortalıkta gözükmezler” sözlerini sarf ettiği mahkeme kayıtlarında yer aldı.
'28 Şubat kafasından hala kurtulamadık'
Mağdur avukatı Fatih Mehmet Akmeşe; kız çocuğunun ve ailesinin yanlarında olduğunu belirterek, “Adında ‘Çağdaş’ ifadesi geçen özel bir okulun çatısı altında ‘eğitimci’ sıfatıyla hizmet verenler, ne kadar medeni olduklarını gösterdiler. Çadırlardan, konakladıkları yerlerden depremzedeleri çıkartan zihniyet ile sırf ‘başörtülü’ oldukları gerekçesiyle travma içindeki bir kız çocuğunu okul kapısından döndürenler aynı zihniyete sahip insanlar. Biz hukukçular olarak hala bu tür davalara bakmaktan hicap duysak da maalesef ki 28 Şubat kafasından hala kurtulabilmiş değiliz” dedi.
Kadroda tek bir başörtülü eğitimci yok
Öte yandan oldukça geniş bir kadroya sahip özel okulun eğitim kadrosunda tek bir başörtülü öğretmenin yer almaması Müdür Samur’un ifadesini de doğruladı.
'Bu zihniyet değişmez'
Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından özel okulun sahiplerine ve yöneticilerine binlerce kişiden tepki geldi. Vatandaşlar, İsmail Samur’un görevinden alınması gerektiğini söyledi.