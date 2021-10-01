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BOLU

İnternetten jant aldı kargodan musluk çıktı: Satıcıya hapis istemi

Bolu’da internetten bin 500 liraya jant sipariş ettiği Bayram Yılmaz’a (40) banyo musluğu gönderen Taner Kırıcıoğlu, 3 yıl 4 ay hapis ile 2 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi İHA
İnternetten jant aldı kargodan musluk çıktı: Satıcıya hapis istemi
Bayram Yılmaz

Gerede ilçesinde pasta imalatı yapan Bayram Yılmaz, sosyal medyada kendi otomobiline uygun jant satıldığını gördü. Jantı satan Taner Kırıcıoğlu ile iletişime geçen Yılmaz, 4 adet jantı bin 500 liraya almak için anlaştı. Jantların ücretini Kırıcıoğlu’na gönderen Yılmaz, bir süre sonra jantlarını almak için kargoya gitti. Yılmaz’ın kargo şirketinden aldığı kutunun içinden jant yerine banyo musluğu çıktı. Dolandırıldığını anlayan Yılmaz, kargoyu geri göndererek Kırıcıoğlu’ndan şikayetçi oldu.

DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında Kırıcıoğlu hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuksuz sanık Kırıcıoğlu katılmazken, mağdur Yılmaz hazır bulundu.

"DALGA GEÇER GİBİ..."

Duruşmada yaşanan olayı anlatan Yılmaz, “Sosyal medyadan arabam için jant konusunda biriyle anlaştık. bin 800 lira demişti, bin 500 liraya anlaştık. ’Sana 200 lira kargodan indirimli fiyattan gönderirim’ dedi. Kargodan banyo musluğu geldi. Kargocuya gittim, küçük bir kutu vardı, açtım, şoke oldum. Bana dalga geçer gibi banyo musluğu göndermiş. Kargocu da ’Ben bilmiyorum’ dedi. Ben de kargoyu geri gönderdim. Kargoyu ayrıca karşı ödemeli göstermiş. Telefonlarımı açmadı, beni de engelledi” dedi.

  • Mahkeme heyeti, Kırıcıoğlu’nun 3 yıl 4 ay hapis ile 2 bin 500 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Lüks site sakini kadından kargosunu kapısına getirmeyen güvenliğe hakaret: Evin önünde çalışan köpeksin
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Lüks site sakini kadından kargosunu kapısına getirmeyen güvenliğe hakaret: Evin önünde çalışan köpeksin
Esenyurtta bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. Sitenin otopark giriş bariyerini de kıran kadın, güvenlik görevlisine ise, ”Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin” diye hakaretler savurdu. Yaşanan cinnet anları güvenlik kamerasına yansıdı.


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