Koronavirüs sürecinde kargo şikayetleri arttı: 20 gündür bekleyen var, telefonları açan yok

Koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşlar alışverişlerini internet üzerinden yapmaya yöneldi. Kargoya verilen ürünlere, internet üzerinden yapılan alışverişler de eklenince kargo şirketlerinin yoğunluğu arttı ve vatandaşlar çeşitli mağduriyetler yaşamaya başladı. Ürünlerini almaya gelen vatandaşlar, gerek internet üzerinden aldıkları ürünlerin gerekse kargoya verdikleri ürünlerin ulaşmasında sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Bazı vatandaşlar kargolarının evlerine teslim edilmediğini ya da günlerce geciktiğini ifade ederken, bazıları da kargo şirketine ulaşamadığını söyledi.

"Bütün şubelere telefon ettim, açan yoktu"

Küçükyalı’da aldığı ürün yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen gelmediği için onu iade edip yenisini alan Mahir Sarıgül, “Bir alüminyum merdiven ısmarlamıştım. Yaklaşık 20-25 gün geçti, gönderemediler. Herhalde kargo şirketi bu yoğun talebi bir şekilde karşılayamamış. Tedarikçi firmaya telefon ettim. Sağ olsunlar bayağı ilgilendiler ve bana başka yeni bir merdiven gönderdiler. Bunu da iade aldılar. Önce ‘herhalde gelecektir’ diyerek, tedarik eden şirketle görüşmedim. Çünkü yoğunluk falan yaşanıyor ama normal sınırları geçtikten sonra bu tabii ister istemez bizim sabrımızı da taşırdı. Ben de şirketi arayıp ‘neden böyle bir şey yaşıyoruz’ dedim. Onlar da kargo şirketiyle aynı problemi yaşadıklarını ifade ettiler ve hemen ilgileneceklerini söylediler. Tekrar kargoya telefon ettiler, fakat kimse cevap vermedi. Ben de şirketin buradaki bütün şubelerine telefon ettim, telefonu açan yoktu. Böyle bir olay yaşadık” dedi.

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Kaan Özar ise, “Gün gecikmeleri oldu. Kendi şirketimizde kargoları güvenip de çağırıp veremiyoruz. Geç geliyor ve geç gidiyor. Gidip gidemeyeceğinden yoğunluğundan dolayı emin olamıyoruz. Birtakım kargolarımız kaybolmaya başladı. Yoğunluk, eleman yetersizliği gibi bahaneler sunuyorlar. Şirketlere ulaşabiliyoruz ama cevaplar çok tatmin edici olmuyor” dedi.

"Şikayetler iki odak noktada toplandı"

Koronavirüs sürecinde sanal ortamda alışverişin arttığını ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da, kargo şirketlerinin taleplere hazırlıksız yakalandığını söyledi. Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: