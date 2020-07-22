Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacağız" dedi.