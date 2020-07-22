Dört PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/XW7II0XMX5
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/XW7II0XMX5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sonucunda PKK’lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği vurgulanarak, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.