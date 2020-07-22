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Gündem Dört PKKlı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
ANKARA

Dört PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Mehmetçik
Mehmetçik

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sonucunda PKK’lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği vurgulanarak, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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