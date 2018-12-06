Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine hava harekatlarıı düzenlendi.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede harekatlar neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist de etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine 06 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı sekiz bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/GuoMxrHfbf — TSK (@TSKGnkur) 6 Aralık 2018

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