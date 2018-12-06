Gündem Irakın kuzeyine hava harekatı 8 terörist etkisiz
ANKARA

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine düzenlediği hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 teröristi etkisiz hale getirdi.

Yeni Şafak
Arşiv: TSK, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.
Arşiv: TSK, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine hava harekatlarıı düzenlendi.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede harekatlar neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist de etkisiz hale getirildi.

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