Iraklı aileyi ’tenleri koktuğu' için apartmandan çıkarıyorlarmış

Iraklı Kerim, "Mecburen apartmandan çıkacağım. Ev bakıyorum. İnşallah verirler ama belki de yabancı uyruklu olduğum için vermeyecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mülteci karşıtı söylemlerinin ardından, Bolu'da çok tartışılacak bir olay yaşandı.

Sağlık Mahallesi Gülnar Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın yönetimi, 3 yıl önce Türkiye’ye gelen ve aynı apartmanda 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan Hüseyin Kerim’in 45 gün içinde evlerini boşaltmalarına yönelik karar aldı.

GÜNDEM CHP’li Tanju Özcan’ın ırkçı kararları sonrası Bolu’da Iraklı ailenin evlerini terk etmesi istendi

Apartmana yazı astılar: 'Yabancılara kiraya verilmeyecek'

Aldıkları karar apartman karar defterine, “Yabancı uyruklu vatandaşların binamızda oturmasını istemiyoruz. 45 gün içerisinde binayı boşaltma kararı alınmıştır” şeklinde yazıldı.

İHA

Bir buçuk yıldır aynı apartmanda yaşadıkları yabancı uyruklu aileyi evlerinden çıkarmak isteyen apartman yönetimi, apartmandaki dairelerin bir daha yabancı uyruklulara kiraya verilmeyeceği yönünde de karar aldı.

REKLAM

Apartmanın girişindeki panoya yazılan notta, “09.06.2020 tarihinden itibaren aldığımız kararla yabancı uyruklu vatandaşlara daire kiraya verilmeyecek” denildi.

GÜNDEM 'Ne yaptıysak mülteciler gitmiyor' diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan evinde sigortasız olarak bir mülteciyi çalıştırmış

İHA Hüseyin Kerim

“Mecburen çıkacağım”

Kimseyle bir sorunu olmadığını ama mecburen apartmandan çıkacağını söyleyen Hüseyin Kerim, “Yabancı uyruklu olduğumuz için kimse beni istemiyor. Hiçbir şey yok. Sadece yabancı olduğum için böyle yapıyorlar. Yemin ediyorum ne için bilmiyorum. Bütün mahalleye sorun hiçbir sıkıntım yok. Daha önce benim çocuğumun kavgası oldu. Şikayetçi olmuştum ama Hakkı ağabey araya girdi. Şikayetimi geri çektim. Mecburen apartmandan çıkacağım. 45 gün süre verdiler. Ev bakıyorum. İnşallah verirler ama belki de yabancı uyruklu olduğum için vermeyecekler. Bazı komşular acele etme dedi. Yanlış karar dediler” dedi.

REKLAM

GÜNDEM CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız

İHA

“Daha önce de yabancı uyruklu bir aileyi çıkardık”

Apartman yöneticisi Hakkı Elçin ise “Apartmanda yaşayanlar olarak ortak aldığımız bir karar bu. Daha önce alt katta da Suriyeliler vardı. Onları çıkarmıştık. Temizlik sorunları, ses sorunları vardı. Bir de 10 çocukları vardı. Rahatsız olup çıkardık. Bu arkadaşlardan da kişilik ve insanlıklarına Allah için bir şey diyemeyiz. Apartman ve merdiven temizliğiyle ilgili şikayetlerimiz var.

İHA

"Tenleri kokuyor"

Yönetim olarak apartmana bir daha yabancı uyruklu kiracı alınmaması yönünde karar aldık. Irkçılık durumu söz konusu değil. Biz rahatsızlık duyuyoruz. Yapılan yemeklerden dolayı apartmanda koku fazla oluyor. Eşi hamile olanlar var. Yapılan yemeklerden dolayı baharatlı pişiriyorlar. Biraz da tenleri koktuğu için rahatsızlık oldu. Bu da karar almamızı tetikledi” ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM CHP'li siyasetçilere çekiliş kıyağı: Aynı AVM'den araba kazandılar

OYNAT 00:59 CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz' açıklamasından sonra CHP'li Bolu Belediyesi harekete geçti. Yerel seçimler öncesi 'Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz' diyen, belediye başkanlığını kazandıktan sonra ilk ırkçı 'hizmeti'ni Suriyelilere verilen yemeği keserek yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı. Özcan, bu kararını 'Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik' diyerek savundu.



Özcan, 'Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız.



Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin.' dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



