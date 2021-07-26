CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız

31 Mart mahalli seçimleri boyunca her fırsatta savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye’ye gelen Suriyeli mültecileri hedef alan açıklamalarda bulunan CHP’li belediye başkanlarından biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacaklarını söyledi.

MÜLTECİLERE YARDIMI KESMİŞTİ

Bolu Belediye Başkanı olduktan sonra mültecilere belediye bütçesinden ayni ve nakdi yardımı kesmesiyle tepki toplayan CHP'li Özcan, Belediyenin toplantı salonunda açıklamalarda bulundu.

"NE YAPTIYSAK GİTMİYORLAR"

Özcan, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan gitmediğini ifade ederek, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız" dedi.

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"GİTSİNLER İSTİYORUZ MİSAFİRLİK UZADI"

Yabancı uyruklu kişilerin şehri terk etmesini istediklerini söyleyen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin.

"FAŞİST DİYECEKLER UMURUMDA DEĞİL"

Zammın bütün yabancı uyruklu kişileri kapsayacağını belirten Özcan, haftaya gerçekleştirilecek olan belediye meclisi toplantısında bu kararı alacaklarını belirterek, "Bütün yabancı uyruklu kişilere bu zammı yapacağız. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana 'faşist' diyecek. Hiç umurumda değil" diye konuştu.

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