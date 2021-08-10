CHP’li Tanju Özcan’ın ırkçı kararları sonrası Bolu’da Iraklı ailenin evlerini terk etmesi istendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mülteci karşıtı söylemlerinin ardından, Bolu'da Iraklı bir ailenin evlerini iki ay içinde terk etmeleri istendi.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre, Bolu Merkez'de yer alan Sağlık Mahallesi'ndeki Değercan Apartmanı sakinleri, 7 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, bir takım kararlar aldı.

APARTMAN SAKİNLERİNDEN IRKÇI KARAR

Toplantıda; çatı, baca ve kanalizasyon gibi sorunların çözümüne yönelik adımların yanı sıra, yabancı uyrukluların evlerini 45 gün içinde tahliye etmesine yönelik bir karar da alındı.

Görsel: Independent Türkçe

Habere göre, alınan karar üç yıl önce Bolu'ya yerleşen Iraklı Kerim ailesini ilgilendiriyor. Üç çocuklu Kerim ailesi 1,5 yıldır apartmanda yaşıyor.

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"CAN GÜVENLİĞİMİZ İÇİN TÜRKİYE'YE SIĞINDIK"

Resmi izinle Bolu'da olduğunu ve vergi ödediğini belirten baba Hüseyin Kerim, karşılaştıkları tutum karşısında şunları söyledi:

Irak'ta devlet yoktu. Can güvenliği garantimiz de olmadı. Ben de çocuklarımla komşu ülke Türkiye'ye geldim. Komşularımla aramda sorunlar yoktu. Hatta elektrik işlerini komşuluk hukuku nedeniyle ben yapar ücret de almazdım. Toplanıp beni eşim ve çocuklarımla kovmak istemişler. Artık ben de daha fazla burada kalmak istemiyorum.

GÜNDEM 'Ne yaptıysak mülteciler gitmiyor' diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan evinde sigortasız olarak bir mülteciyi çalıştırmış