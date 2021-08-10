Gündem CHPli Tanju Özcanın ırkçı kararları sonrası Boluda Iraklı ailenin evlerini terk etmesi istendi
BOLU

CHP’li Tanju Özcan’ın ırkçı kararları sonrası Bolu’da Iraklı ailenin evlerini terk etmesi istendi

"Ne yaptıysak mülteciler gitmiyor" diyen ve şehirdeki yabancı uyrukluların su faturasına 10 kat zam yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı'nın ırkçı adımları sonrası, Bolu'da bir apartmanın sakinleri, üç çocuklu Iraklı ailenin 45 gün içinde evlerini terk etmeleri yönünde karar aldı. Oturduğu daireden çıkartılmak istenen Hüseyin Kerim, "Aramızda sorun yoktu. Hatta elektrik işlerini ben yapar ücret de almazdım. Toplanıp bizi kovmak istemişler" dedi.

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CHP’li Tanju Özcan’ın ırkçı kararları sonrası Bolu’da Iraklı ailenin evlerini terk etmesi istendi
Alınan karar Hüseyin Muhammed Kerim'in ailesine yönelik.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mülteci karşıtı söylemlerinin ardından, Bolu'da Iraklı bir ailenin evlerini iki ay içinde terk etmeleri istendi.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre, Bolu Merkez'de yer alan Sağlık Mahallesi'ndeki Değercan Apartmanı sakinleri, 7 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, bir takım kararlar aldı.

APARTMAN SAKİNLERİNDEN IRKÇI KARAR

Toplantıda; çatı, baca ve kanalizasyon gibi sorunların çözümüne yönelik adımların yanı sıra, yabancı uyrukluların evlerini 45 gün içinde tahliye etmesine yönelik bir karar da alındı.

Görsel: Independent Türkçe
Görsel: Independent Türkçe

Habere göre, alınan karar üç yıl önce Bolu'ya yerleşen Iraklı Kerim ailesini ilgilendiriyor. Üç çocuklu Kerim ailesi 1,5 yıldır apartmanda yaşıyor.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ İÇİN TÜRKİYE'YE SIĞINDIK"

Resmi izinle Bolu'da olduğunu ve vergi ödediğini belirten baba Hüseyin Kerim, karşılaştıkları tutum karşısında şunları söyledi:

  • Irak'ta devlet yoktu. Can güvenliği garantimiz de olmadı. Ben de çocuklarımla komşu ülke Türkiye'ye geldim. Komşularımla aramda sorunlar yoktu. Hatta elektrik işlerini komşuluk hukuku nedeniyle ben yapar ücret de almazdım. Toplanıp beni eşim ve çocuklarımla kovmak istemişler. Artık ben de daha fazla burada kalmak istemiyorum.

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