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Gündem İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi Ayasofyanın ibadete açılmasından mutluluk duyduk
İSTANBUL ORTADOĞU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutluluk duyduk

Danıştay’ın Ayasofya’nın müze yapılmasına dair kararı iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya Camii kararnamesini imzalaması, dış basında gündem oluşturdu. Dünya medyasında manşetten verilen büyük adıma İran'dan destek geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı, ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak.
Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı, ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili açıklama yaptı.

  • Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

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Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da
OYNAT 01:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, 'Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz' dedi.


İlk namaz 24 Temmuz'da

Cuma günü Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı imzalamıştı. Erdoğan daha sonra Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını da duyurdu.

Ayasofya iç meselemiz: Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer
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Ayasofya iç meselemiz: Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer

Rusya: Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararı, Türkiye’nin içişleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said Nursi'nin öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak Ayasofya Camii'nin açılışının hayırlı olması temennilerini iletti
OYNAT 01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said Nursi'nin öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak Ayasofya Camii'nin açılışının hayırlı olması temennilerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Câmii'nin aslına rücu etmesi vesileyle; Bediüzzaman Said Nursi'nin 92 yaşındaki öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak, 'Hayırlı Mübarek Olsun' temennilerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dualarınız, gayretleriniz Rabb'im de elhamdülillah 'Nusret'ini gönderdi' ve bugünlere geldik'' ifadelerini kullanırken Mehmet Fırıncı ise, ''Doğrusu ilk defa Sungur abinin vefaatından sonra bizi davet etmiştiniz, orada söylemiştiniz, 'bir zemini hazırlanması lazım' diye ve hakikaten hazırlandı ve geldi elhamdülillah'' dedi.

Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
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Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.


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