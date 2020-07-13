İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutluluk duyduk
Danıştay’ın Ayasofya’nın müze yapılmasına dair kararı iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya Camii kararnamesini imzalaması, dış basında gündem oluşturdu. Dünya medyasında manşetten verilen büyük adıma İran'dan destek geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduklarını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.
Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.
Cuma günü Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı imzalamıştı. Erdoğan daha sonra Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını da duyurdu.