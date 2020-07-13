İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutluluk duyduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said Nursi'nin öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak Ayasofya Camii'nin açılışının hayırlı olması temennilerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Câmii'nin aslına rücu etmesi vesileyle; Bediüzzaman Said Nursi'nin 92 yaşındaki öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak, 'Hayırlı Mübarek Olsun' temennilerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dualarınız, gayretleriniz Rabb'im de elhamdülillah 'Nusret'ini gönderdi' ve bugünlere geldik'' ifadelerini kullanırken Mehmet Fırıncı ise, ''Doğrusu ilk defa Sungur abinin vefaatından sonra bizi davet etmiştiniz, orada söylemiştiniz, 'bir zemini hazırlanması lazım' diye ve hakikaten hazırlandı ve geldi elhamdülillah'' dedi.

