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Dünya Rusya Ayasofyanın camiye dönüştürülmesi kararı, Türkiyenin içişleri
AVRUPA

Rusya: Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararı, Türkiye’nin içişleri

Rusya: Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararı, Türkiye’nin içişleri

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara’nın Ayasofya’yı camiye dönüştürmesi kararının Türkiye’nin kendi içişleri meselesi olduğunu ifade etti.

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Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak.
Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak.

Gazetecilere konuşan Verşinin, Ayasofya’nın ibadete açılması kararıyla ilgili, “Bu konunun ülkemizde ve yurtdışında geniş yankı uyandırdığını biliyorsunuz. Ancak genel anlamda biz bunun Türkiye’nin kendi içişleri olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz. Dolayısıyla da içişlerine ne biz ne de başkaları karışmalı” dedi.

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Sputnik'te yer alan habere göre Verşinin, yapının dünya kültür ve medeniyeti için taşıdığı öneme de dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

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İlk namaz 24 Temmuz'da

Cuma günü Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı imzalamıştı. Erdoğan daha sonra Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını da duyurdu.

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