Rusya: Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararı, Türkiye’nin içişleri

Gazetecilere konuşan Verşinin, Ayasofya’nın ibadete açılması kararıyla ilgili, “Bu konunun ülkemizde ve yurtdışında geniş yankı uyandırdığını biliyorsunuz. Ancak genel anlamda biz bunun Türkiye’nin kendi içişleri olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz. Dolayısıyla da içişlerine ne biz ne de başkaları karışmalı” dedi.

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Sputnik'te yer alan habere göre Verşinin, yapının dünya kültür ve medeniyeti için taşıdığı öneme de dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

GÜNDEM Ayasofya iç meselemiz: Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer

İlk namaz 24 Temmuz'da

Cuma günü Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı imzalamıştı. Erdoğan daha sonra Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını da duyurdu.

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OYNAT 00:58 Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer'in sesinden 'Ayasofya'da Fetih Suresi' Türkiye'nin merakla beklediği 'Ayasofya'nın ilk imamı kim' olacak sorusu cevap buldu. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Muştuer olacak. Muştuer İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okumuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said Nursi'nin öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak Ayasofya Camii'nin açılışının hayırlı olması temennilerini iletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Câmii'nin aslına rücu etmesi vesileyle; Bediüzzaman Said Nursi'nin 92 yaşındaki öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak, 'Hayırlı Mübarek Olsun' temennilerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dualarınız, gayretleriniz Rabb'im de elhamdülillah 'Nusret'ini gönderdi' ve bugünlere geldik'' ifadelerini kullanırken Mehmet Fırıncı ise, ''Doğrusu ilk defa Sungur abinin vefaatından sonra bizi davet etmiştiniz, orada söylemiştiniz, 'bir zemini hazırlanması lazım' diye ve hakikaten hazırlandı ve geldi elhamdülillah'' dedi.

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