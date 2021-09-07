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HATAY

Rahatsızlanan gemi kaptanının yardımına Sahil Güvenlik koştu

Hatay’ın İskenderun Körfezi’nde demirli bulunan Togo bayraklı yük gemisinin rahatsızlanan Mısır uyruklu kaptanının yardımına Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri koştu.

Haber Merkezi İHA
İskenderunda rahatsızlanan gemi kaptanının yardımına Sahil Güvenlik koştu
Togo bayraklı yük gemisinin rahatsızlanan Mısır uyruklu kaptanının yardımına Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri koştu.

5 Eylül'de İskenderun 1 No’lu demir sahasında bulunan Togo bayraklı "Sea Eagle" isimli ticari gemide görevli Mısır uyruklu kaptanın nefes alıp vermede zorlandığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik ekibi ihbar üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik ekibi ihbar üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik botuyla kıyıda bekleyen ambulansa götürüldü

Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri ve kıyıda bekleyen 112 Acil Sağlık personeli, komutanlığa ait kurtarma botları ile rahatsızlanan kaptanın bulunduğu gemiye çıkarak ilk sağlık müdahalesini yaptı.

Rahatsızlanan gemi kaptanı Sahil Güvenliğe ait botla kıyıda bekleylen ambulansa görütürüldü.
Rahatsızlanan gemi kaptanı Sahil Güvenliğe ait botla kıyıda bekleylen ambulansa görütürüldü.

Ardından nefes alıp vermekte zorlanan gemi kaptanı, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından gemiden indirilip kıyıda bekletilen ambulans ile devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan ve ismi açıklanmayan gemi kaptanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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