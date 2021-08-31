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POLİTİKA

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına ait terfi ve atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar doğrultusunda Tümamiralliğe yükseltilen Ahmet Kendir, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevini yeni rütbesiyle sürdürecekken, albay rütbesinden tuğamiralliğe yükseltilen Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Serkan Tezel ile Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tayfun Paşaoğlu da görevlerine yeni rütbeleriyle devam edecek.

Haber Merkezi AA
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait terfi ve atama kararları Resmi Gazetede
Foto/arşiv

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait terfi ve atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in rütbesi tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Serkan Tezel ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu'nun rütbeleri de tuğamiralliğe yükseltildi.

Tümamiral Kendir ile Tuğamiral Tezel ve Tuğamiral Paşaoğlu, atama kararı ile görevlerine yeni rütbeleriyle sürdürecek.

Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup Albay Altay Çoğal da 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

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