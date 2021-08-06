Sahil Güvenlik Komutanlığı 8 bin 326 kişiyi tahliye etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bazı illerde çıkan orman yangınları ile mücadele çalışmalarına 520 personel, 1 korvet, 26 botu, 3 arama kurtarma timi, 1 helikopter ile destek veriyor.

AA

Denizlerin emniyet ve güvenliğinden sorumlu tek genel kolluk kuvveti Sahil Güvenlik Komutanlığı, yangın nedeniyle yerleşim bölgelerindeki vatandaşların tahliyelerini gerçekleştiriyor.



AA

Çıkarma gemileri ve botlarla tahliye

Muğla Milas'ta bulunan Kemerköy Termik Santraline sıçrayan yangın nedeniyle santral çalışanları ve bölgedeki vatandaşlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri ve botlar ile yapılan yoğun çaba sonucu tahliye edildi.

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AA

Sahil güvenlik personeli kendi gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra bölgede bulunan balıkçı ve tur tekneleri ile tahliyelerin gerçekleştirilmesini de koordine ediyor.



AA

Hayvanlar da tahliye edildi

Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla koordineler aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 günde 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak denizden güvenli bölgelere tahliye etti. Tahliye çalışmalarında 28 adet farklı türde hayvan da yangın bölgelerinden tahliye edildi.

FOTOĞRAF 23 Milas’ta devam eden orman yangını ile mücadele aralıksız devam ederken, alevler tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından risk taşıyan bölgedeki yerleşim alanlarında da tahliye işlemleri başlatıldı. Santrale yakın olan Ören Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki 10 mahallenin tahliye işlemleri devam ederken konu ile ilgili Muğla Valiliğinden açıklama geldi. Ören Karakol Komutanlığı’ndan alınan bilgilere göre Ören, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları, Karacaağaç mahallelerinde tahliye kararı çıkarıldı. Muğla Valiliği tarafından, vatandaşların güvenliği sebebiyle tahliye işlemlerinin başlatıldığının belirtildiği açıklamada “Değerli hemşerilerim Muğla Valiliği tarafından alınan karar gereği Ören Mahallemiz ve çevre mahallelerde boşaltma kararı alınmıştır. Bu karar hemşerilerimizin güvenliği noktasında derhal uygulanması gereken bir karardır telaşa kargaşaya heyecana gerek yoktur. Soğukkanlılıkla ve en güvenli bir biçimde bu süreci tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenli yerlere naklini sağlayacağız. Resmi açıklamalar harici hiçbir açıklamaya sosyal medya paylaşımına veya kulaktan dolma dedikodulara itibar etmeyin vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verildi. Bazı vatandaşların özel araçlarıyla gitmeleri nedeniyle kara yolu ulaşımı durdu, bunun üzerine askeri gemiler tahliye için sahile yanaştı. Bölgede yaşayan binlerce kişi deniz araçları ile bölgeden tahliye edilirken büyüklerin oldukça endişeli olduğu tahliye işlemlerinde çocuklar olan bitenden habersiz annelerinin kucaklarında uyuyarak bölgeden ayrıldı. Muğla’daki orman yangını termik santrale sıçradı: 10 mahalle tahliye edildi Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangının termik santrale sıçramasının ardından bölgede 10 mahallenin tahliye çalışmaları başlatıldı. Bazı vatandaşların özel araçlarıyla gitmeleri nedeniyle kara yolu ulaşımı durdu, bunun üzerine askeri gemiler tahliye için sahile yanaştı. BiP'te paylaş

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