MSB: Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmalarının devam ettiğini, termik santralde bulunan vatandaşların Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir.
Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır."
Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. #MSB#TSKpic.twitter.com/aC8QuDBq5C