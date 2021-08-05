Gündem MSB Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlandı
MUĞLA

MSB: Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmalarının devam ettiğini, termik santralde bulunan vatandaşların Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
MSB: Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlandı
MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir.

Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır."

'Help Turkey' etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
'Help Turkey' etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı

İletişim Başkanı Altun'dan termik santral açıklaması: Kontrollü şekilde devre dışı bırakıldı
GÜNDEM
İletişim Başkanı Altun'dan termik santral açıklaması: Kontrollü şekilde devre dışı bırakıldı

Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi: İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
GÜNDEM
Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi: İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi

Milas'ta büyük mücadele: Alevler termik santrale ulaştı patlama riski yok
GÜNDEM
Milas'ta büyük mücadele: Alevler termik santrale ulaştı patlama riski yok

Muğla’daki orman yangını termik santrale sıçradı: 10 mahalle tahliye edildi
FOTOĞRAF 23
Title
Milas’ta devam eden orman yangını ile mücadele aralıksız devam ederken, alevler tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı.
Title
Santralin tahliyesinin ardından risk taşıyan bölgedeki yerleşim alanlarında da tahliye işlemleri başlatıldı.
Title
Santrale yakın olan Ören Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki 10 mahallenin tahliye işlemleri devam ederken konu ile ilgili Muğla Valiliğinden açıklama geldi.
Title
Ören Karakol Komutanlığı’ndan alınan bilgilere göre Ören, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları, Karacaağaç mahallelerinde tahliye kararı çıkarıldı.
Title
Muğla Valiliği tarafından, vatandaşların güvenliği sebebiyle tahliye işlemlerinin başlatıldığının belirtildiği açıklamada “Değerli hemşerilerim Muğla Valiliği tarafından alınan karar gereği Ören Mahallemiz ve çevre mahallelerde boşaltma kararı alınmıştır. Bu karar hemşerilerimizin güvenliği noktasında derhal uygulanması gereken bir karardır telaşa kargaşaya heyecana gerek yoktur. Soğukkanlılıkla ve en güvenli bir biçimde bu süreci tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenli yerlere naklini sağlayacağız. Resmi açıklamalar harici hiçbir açıklamaya sosyal medya paylaşımına veya kulaktan dolma dedikodulara itibar etmeyin vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verildi.
Title
Bazı vatandaşların özel araçlarıyla gitmeleri nedeniyle kara yolu ulaşımı durdu, bunun üzerine askeri gemiler tahliye için sahile yanaştı.
Title
Bölgede yaşayan binlerce kişi deniz araçları ile bölgeden tahliye edilirken büyüklerin oldukça endişeli olduğu tahliye işlemlerinde çocuklar olan bitenden habersiz annelerinin kucaklarında uyuyarak bölgeden ayrıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Muğla’daki orman yangını termik santrale sıçradı: 10 mahalle tahliye edildi
Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangının termik santrale sıçramasının ardından bölgede 10 mahallenin tahliye çalışmaları başlatıldı. Bazı vatandaşların özel araçlarıyla gitmeleri nedeniyle kara yolu ulaşımı durdu, bunun üzerine askeri gemiler tahliye için sahile yanaştı.


Abone Ol Google News
Dama çıkarak kurtuldular

Dama çıkarak kurtuldular

​75 yaşındaki yatalak halayı yeğeni sırtında taşıdı.
Sıfır otoda69 bin TLlik indirim

Sıfır otoda
69 bin TL'lik indirim

​Markalar yeni kampanyalarını açıklıyor.
Üç ilçedeki yangınların bilançosu belli oldu: 431 adet hasar ihbarı geldi

​Alevler evinin arkasına ulaştı.

​Muğla'daki orman yangını termik santrale sıçradı.
Alevler<br>Menteşe'ye ulaştı

Alevler
Menteşe'ye ulaştı

İki mahalle daha acil olarak boşaltılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.