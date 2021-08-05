Gündem Kemerköy Termik Santralindeki alevler etkisini yitirdi İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
MUĞLA

Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi: İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevler sabaha doğru etkisini yitirdi. Durum tespiti için santral sahasında yapılan ilk incelemelerde ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Kemerköy Termik Santralindeki alevler etkisini yitirdi: İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
Kemerköy Termik Santrali'nde alevler etkisini yitirdi.

Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat termik santralde etkili oldu.

Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Milas'ta büyük mücadele: Alevler termik santrale ulaştı patlama riski yok
GÜNDEM
Milas'ta büyük mücadele: Alevler termik santrale ulaştı patlama riski yok

Milas'taki yangın termik santrale sıçradı
GÜNDEM
Milas'taki yangın termik santrale sıçradı

Milas'taki yangında alevler termik santrale sıçradı
OYNAT 00:54
Milas'taki yangında alevler termik santrale sıçradı
Muğla Milas'ta devam eden orman yangını termik santrale sıçradı. Patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Bölgenin boşaltılması için jandarma ve zabıta ekipleri, koordineli bir şekilde vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.


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