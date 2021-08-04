Milas'taki yangın termik santrale sıçradı

Milas’ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı.

Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı.

İHA

Personel tahliye edildi

Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Santral personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

İHA

Durum ciddiyetini koruyor

Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas’taki santralde durum ciddiyetini koruyor.