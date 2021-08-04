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MUĞLA

Milas'taki yangın termik santrale sıçradı

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Santral personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

Haber Merkezi AA İHA
Milastaki yangın termik santrale sıçradı
Kemerköy Termik Santrali

Milas’ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı.

Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı.

İHA

Personel tahliye edildi

Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Santral personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

İHA

Durum ciddiyetini koruyor

Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas’taki santralde durum ciddiyetini koruyor.

Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu: Termik santral tehlike altında
FOTOĞRAF 8
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Milas ilçesi Beyciler’de başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile Bodrum’a ulaştı. Yukarı ve Aşağı Mazı Mahallerinde etkili olan alevler, akşam saatlerinde filmlere konu olan türkülere ilham veren Çökertme Mahallesi’ne ulaştı.
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Yolu üstünde ne var ne yok küle çeviren alevler mahalleye yaklaşınca, vatandaşlar hızlıca evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.
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Karayolu ile olan ulaşım kesilirken, deniz yolu ile vatandaşlar güvenli bölgelere götürüldü. Mahallede ekiplerin alevlerle mücadelesi ise devam ediyor.
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Çökertme Mahallesi’nde etkili olan alevlerin bölgeye yakın konumda bulunan Kemerköy Termik Santrali’ne ulaşmasından korkuluyor.
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Alevlerin termik santraline ulaşması halinde büyük bir facianın yaşanmasından çekinilirken, ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çabası devam ediyor.
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Havanın kararması ile birlikte yangına karadan müdahalenin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
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Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu: Termik santral tehlike altında
Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu. Bir anda mahallenin etrafını saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürüyor.

Milas yangının 5. gününde havadan böyle görüntülendi
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Milas yangının 5. gününde havadan böyle görüntülendi
Muğla'nın Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi'nde başlayarak, önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine ulaşan yangın, 5'inci günde Kemerköy- Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye yaklaştı. Milas yangının 5. gününde havadan böyle görüntülendi.


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Milas'taki yangın termik santrale sıçradı

Milas'taki yangın termik santrale sıçradı

Personel tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar.

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'Buradaki insanların hayatlarıyla oynamanıza kimse müsaade edemez'

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