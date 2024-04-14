İsrail katliamı sürüyor: Gazze'de can kaybı 33 bin 729'a çıktı

Daha önce Indiana Üniversitesi’ndeki retrospektif sergisi iptal edilen Filistinli Samia Halaby’den bu köşede birkaç kez bahsetmiştim. 87 yaşındaki sanatçı geçtiğimizi günlerde Peoples Dişpatch isimli YouTube kanalına bir röportaj verdi. 73 yıldır Amerika’da yaşayan ve orada eğitmenlik de yapan bir sanatçının sadece Filistinli olduğu için yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı. İsmim Samia Halaby 1936 yılında Kudüs’te doğdum. O zamanlar İsrail yoktu ve ülkemden ve evimden zorla çıkarıldım, evim