İsrail tutukluları bıraksın: Rehineler için devreye gireriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına ilişkin, “Şu anda iki bini aşkın avukatla inşallah bu soykırımı bizler gerekli olan yerlere şikayetini yapacağız. Bunun takipçisi olacağız. Bu işi yarı yolda bırakamayız ve bu bedel ödenecek.” dedi. Suriye, Irak, Kıbrıs ve Kafkaslar, Balkanlar, Güney Asya’daki her meselenin böyle olduğunu kaydeden Erdoğan, “Doğu Akdeniz kıyılarından başlayıp Afrika’nın derinliklerine kadar inen her mesele böyledir. Hatta çeşitli ülkelere dağılmış olarak yaşayan 7 milyon vatandaşımız itibarıyla Avrupa’daki her mesele bizim için böyledir. Ve elbette Gazze’de yaşananlar ve Kudüs meselesi de böyledir. Her kim ‘Suriye’den bize ne, Irak’tan bize ne, Karabağ’dan bize ne, Libya’dan bize ne, Bosna’dan bize ne, Kudüs’ten bize ne?’ diyorsa, aslında bilerek veya bilmeyerek büyük Türkiye yürüyüşüne çelme takıyordur” diye konuştu.