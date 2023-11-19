İsrail tutukluları bıraksın: Rehineler için devreye gireriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Önceki günkü Almanya ziyaretinde Başbakan Olaf Scholz’a yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği’nin 62. Genel Kurulu’nda konuştu. Erdoğan, Muhataplarının İsrail’in katliamlarına bahane olarak Hamas’ı gösterdiklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Tabii kendilerine şunu söyledim. ‘Şu anda 13 bin çocuk, kadın, yaşlı İsrail tarafından öldürüldü. Bunu niye konuşmuyorsunuz?’ İşte İsrail’in elindeki rehineler ne olacak? 10 bine yakın İsrail’in elinde şu anda rehine var. Hadi Almanya olarak siz onları verme adımını atın, biz de şu anda Hamas’ın elindekileri almanın gayreti içerisine girelim. Var mısınız buna? ‘Evet’ diyemiyorlar.”





İSRAİL BEDEL ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına ilişkin, “Şu anda iki bini aşkın avukatla inşallah bu soykırımı bizler gerekli olan yerlere şikayetini yapacağız. Bunun takipçisi olacağız. Bu işi yarı yolda bırakamayız ve bu bedel ödenecek.” dedi. Suriye, Irak, Kıbrıs ve Kafkaslar, Balkanlar, Güney Asya’daki her meselenin böyle olduğunu kaydeden Erdoğan, “Doğu Akdeniz kıyılarından başlayıp Afrika’nın derinliklerine kadar inen her mesele böyledir. Hatta çeşitli ülkelere dağılmış olarak yaşayan 7 milyon vatandaşımız itibarıyla Avrupa’daki her mesele bizim için böyledir. Ve elbette Gazze’de yaşananlar ve Kudüs meselesi de böyledir. Her kim ‘Suriye’den bize ne, Irak’tan bize ne, Karabağ’dan bize ne, Libya’dan bize ne, Bosna’dan bize ne, Kudüs’ten bize ne?’ diyorsa, aslında bilerek veya bilmeyerek büyük Türkiye yürüyüşüne çelme takıyordur” diye konuştu.





SEBEBİ İSLAM ALEMİNİN DAĞINIKLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze meselesinde böyle bir güç birliğinin henüz oluşturulamamasından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, şunları kaydetti: “Şayet bugün İsrail, Gazze’de ve diğer Filistin şehirlerinde hatta buralara komşu ülkelerde hunharca insan öldürebiliyorsa bunun sebebi onun gücü değil, İslam aleminin dağınıklığıdır. Batılı ülkelerin yönetimleri adeta İsrail’in esiri olmuş durumdayken, aynı ülkelerin halklarında yaşanan uyanış ve giderek yükselen itirazlar bize insanlık adına umut veriyor. İngiltere’de caddelerin halini görüyorsunuz. Fransa’da görüyorsunuz. Amerika’da görüyorsunuz. Dün Berlin’de görüyorsunuz. Demek ki ‘Ya Kahhar’ ismi şerifiyle bir başka uyanış tecelli ediyor.”





NETANYAHU GİBİ KONUŞUYOR

İsrail’in Gazze’de, diğer Filistin şehirlerinde uyguladığı devlet ve işgalci terörün bir insanlık suçu, soykırım olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu görüşleri paylaştı: “Şu anda iki bini aşkın avukatla inşallah bu soykırımı bizler gerekli olan yerlere şikayetini yapacağız. Bunun takipçisi olacağız. Bu işi yarı yolda bırakamayız ve bu bedel ödenecek. Ama ne yazık ki parlamentomuza bakıyorsunuz bir siyasi partinin genel başkanı aynen Netanyahu gibi konuşuyor. Şimdi bunlara cevabı verecek olan biziz. Neyle vereceğiz? Duruşumuzla vereceğiz. Haddini bildireceğiz. Zira bu parlamentonun çatısı altında Netanyahu gibi konuşanlar olamaz, olmamalı.”





İSRAİL HALKI BİLE İSYANDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bir terör devleti olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu terör devletinin başında olan kişi de ne yazık ki İsrail’i şu anda adeta İsrail halkını isyan ettiriyor ve onları kendine karşı isyan ettirir hale getirmiştir. Onun için eceli yakındır. Bu suçun mutlaka uluslararası düzeyde takip edilmesi, soruşturulması ve zalimlerin hak ettikleri cezaları almaları şarttır. Aksi takdirde dünyada hiçbir birey, hiçbir toplum kendini güvende hissedemez. Arkasına Amerika ve Avrupa gibi güçleri alan her terör oluşumu, insanları dilediği gibi katledecek, soykırıma varan vahşetler uygulayacaksa dünya düzeni tümden bozulmuş demektir. Her bozuk düzen gibi bu düzenin de değişmesi kaçınılmazdır. Biz bu hakikatleri dile getirerek, değişim talebini dünya gündemine taşıyarak ve görüştüğümüz her ülke temsilcisiyle paylaşarak üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz.”





YENİ BİR SİLKİNİŞE VESİLE OLACAK

Erdoğan, zulme karşı duruşlarını, kalpleriyle buğzetme yanında dilleriyle de ifade etmeye çalıştıklarını anlattı. Yanlarında refakatçileriyle birlikte şu anda 27 kanser hastasını Türkiye’ye getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, “Cerrahi müdahale yapılması gerekenleri de bir an önce almanın gayreti içerisindeyiz. Şu anda Mısır’la görüşmelerimiz bu istikamette devam ediyor” dedi. Gazze’ye gemiyle 666 ton ve 10 uçak dolusu insani yardım gönderdiklerini kaydeden Erdoğan, “İnşallah Gazze’de yaşanan vahşet ve orada şehit olan 12 bini aşkın kardeşimizin fedakarlığı dünyada yeni bir uyanışa, yeni bir silkinişe vesile olacaktır. Allah’ın izniyle Gazze’de dökülen tek bir damla kan, akan tek bir damla gözyaşı bile boşa gitmeyecektir. Rabb’imizin ‘Sizlere şer gözükenlerde hayır, hayır gözükenlerde şer olabileceği’ ikazının mucizesine inşallah bir kez daha şahitlik edeceğiz.” diye konuştu.





‘Erdoğan bombaladı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesi Avrupa basınında geniş yer aldı. Hollanda’nın De Telegraaf gazetesi, Erdoğan Berlin ziyaretinde İsrail’i şiddetli eleştirdiğini vurgularken “bombardıman” ara başlığı altında “Şu anda yatıyorlar, kalkıyorlar, Hamas, Hamas, Hamas... Hamas’ın silah varlığı ve gücü ile acaba İsrail’in silah varlığı, gücü mukayese edilebilir mi? Şu anda İsrail’in nükleer silahı var mı? Var ama bunu İsrail’e sorarsanız ‘var’ demez.” şeklindeki açıklamalarına yer verildi.





SCHOLZ KARŞI ÇIKAMADI

Alman Bild gazetesi sayfalarında “Erdoğan’ın Scholz ile havuç ve sopa oyunu” başlığını kullanan haber analize yer verirken, Holokost konusunda İsrail’e borcu olmadığını söylediğine dikkat çekti. Süddeutsche Zeitung gazetesi de Erdoğan’ın Scholz ile yaptığı görüşmeyi “Azıcık birlik” başlığıyla verdi. Zeit gazetesi “Utanç verici bir ziyaret” başlığını kullanırken, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Hamas hakkındaki teorilerini Berlin’de yaymasına izin verildiği ve Scholz’un buna karşı çıkmadığı savunuldu. Haberde Scholz’u bu tutumunun “diplomatik değil korkakça” olduğu ifade edildi.





İsrail’in maskesini düşürdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim’den bu yana İsrailli yetkililerin söylediği yalanları ifşa edip, gerçeğini paylaştıklarını söyledi. Erdoğan, “Böylelikle de İsrail’in maskesini düşürmüş oluyoruz. İsrail’in söyledikleri medyada kolaylıkla dolaşamaz hale geldi” dedi. Almanya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde Hamas karargahı olduğuna dair yalanıyla ilgili bir soruya “Uydurma bahanelerle Gazze’de işledikleri savaş suçlarına kılıf bulma gayretindeler” şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail birçok yalan üzerinden kendi işgalini ve saldırganlığını meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi.





HALA TÜNEL ARIYORLAR

Erdoğan şunları söyledi: İsrail bu suçları, bilmeden ve yanlışlıkla değil aksine taammüden işlemiştir. Tüm katliamlar tasarlanmış, kadınların, erkeklerin, çocukların nerede nasıl öldürüleceği tek tek planlanmıştır. İsrail, bırakın tüfeği, hastaneye topla tankla giriyor. Hala hastanenin altından tünel arıyorlar. Bütün bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. 7 Ekim’den itibaren İletişim Başkanlığımız bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aracılıyla hızlı bir şekilde İsrailli yetkililerin söylediği yalanları ifşa edip, gerçeğini paylaşıyoruz ve bunu uluslararası medyaya hızlı bir şekilde iletiyoruz.





100’ÜN ÜZERİNDE YALANI DEŞİFRE ETTİK

Böylelikle de İsrail’in maskesini düşürmüş oluyoruz. Böylelikle de İsrail’e yönelik ciddi bir uluslararası baskı oluşuyor. İsrail’in söyledikleri medyada kolaylıkla dolaşamaz hale geldi. Zira biz doğrudan İsrailli yetkililerin paylaştığı ve söylediği 100’ün üzerinde yalanı, uluslararası medyada haber olacak şekilde deşifre ettik ve bu süreç devam ediyor. Dolayısıyla burada İsrail’in daha önce zaman zaman uyguladığı ve daha çok kapalı aktörler, satın aldıkları bir takım gazeteciler üzerinden uyguladığı yöntemi şimdi kendilerinin bizzat tatbik ettiklerini ve bununla hızlı aktif ve doğru kanallar aracılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini gördüğümüz için bu mücadeleyi veriyoruz.





BASKI KURMAYA DEVAM

Erdoğan, İsrail’in nükleer silahlarıyla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: “Üye ülkelerin nükleer güvenlik adına Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na başvurup bir denetleme mekanizması isteme durumu var. Onu şu anda harekete geçireceğiz. Şu ana kadar İsrail ile ilgili böylesi bir başvuru resmi kayıtlara ilk defa geçiyor. Buradan baskı kurmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye olarak bu çağrıyı yapıyoruz. Biz bunun takipçisi olacağız.”



