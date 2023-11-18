Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Batı' dünyasına seslendi: İsrail'in elindeki 10 bine yakın rehine ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;













Milli Türk Talebe Birliğimizin 62. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kuruluşundan bugüne Milli Türk Talebe Birliğimizin çatısı altında görev alan, hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum.





Bugün de aynı kutlu mücadeleyi sürdüren kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.





Genel kurulumuzda hizmet bayrağını devralacak olan kardeşlerime rabbimden başarılar diliyorum. Bilindiği gibi Milli Türk Talebe Birliği'nin kuruluşu 1916'ya kadar gider.





Cumhuriyetin ilanından sonra da çalışmalarını sürdüren birliğimiz Hatay meselesinin en hararetli günlerinde aldığı aksiyon sebebiyle 1936 yılında kapatılmıştı.





Yaklaşık 10 yıl sonra yeniden faaliyete geçen Milli Türk Talebe Birliği 1965 yılına kadar ismine ve temsil ettiği misyona pek de uyuşmayan bir yönetimin elinde adeta bizar olmuştu.





Daha sonra yeniden isminde ifadesini bulan milli bir çizgiye yönelen birliğimiz benzer pek çok sivil toplum kuruluş gibi 12 Eylül darbesinin enkazı altında kalmıştır.





MTTB, maziden atiye bir köprü olma özelliğindendir.





Milli Türk Talebe Birliği'nin en önemli özelliği ülkemizdeki milliyetçi ve mukaddesatçı gençlerin tamamını kucaklamayı başarmasıdır.





Bütün Batı dünyası, haçlı emperyalist yapı bir arada. Dün akşamki (Almanya) ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördüm. Cumhurbaşkanında da bunu gördüm.





İsrail'in elindeki 10 bine yakın rehine ne olacak? Siz onları verme adımını atın, biz de Hamas'ın elindekileri alma gayretine girelim, var mısınız buna?





Tek bir gayeleri var Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önüne geçmek buna izin vermeyeceğiz.



