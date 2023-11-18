Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da tarihi ayar verdi: Scholz bugün Netanyahu'yu aradı

Almanya Başbakanı Scholz (sağda), İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü.
Almanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede İsrail'deki, işgal altındaki topraklardaki ve bölgedeki durumun yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki insani durumun da ele alındığı belirtildi.
Açıklamaya göre Scholz, Almanya'nın İsrail halkıyla tam dayanışma içinde ve İsrail'in yanında olduğunu vurguladı.
Gazze Şeridi'ndeki insani durumun acilen iyileştirilmesi gereğine vurgu yapan Scholz, Gazzelilere yardımların ulaştırılmasında insani ateşkeslerin önemli katkı sunabileceğini ifade etti.
Netanyahu'yu bilgilendirdi
Scholz ayrıca çatışmanın bölgesel olarak yayılmasını önlemek amacıyla sürdürdüğü diplomatik temaslar hakkında Netanyahu'yu bilgilendirdi.
Netanyahu'nun da görüşmede "Gazze'de sivilleri koruma çabalarını" anlattığı ve bu kapsamda Hamas'ı suçladığı aktarıldı.
Scholz ve Netanyahu'nun çocuklar, yaşlılar, hastalar ve kadınlar başta olmak üzere esirlerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasına dönük çabaları da ele aldıkları belirtildi.
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"Yılların rehineleri, tutsakları İsrail'in elinde"
İnsani ateşkese Türkiye'nin, Almanya'nın ne kadar katkıda bulunabileceğinin ve bu adımların nasıl atılacağının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: