İnsan hayâtını sayısız zıtlık kuşatıyor. Bir açıdan bakıldığında, bu zıtlıklar arasındaki savrulmalarla geçer insan ömrü. Trajik düşünce bu durumun uçta ve en keskin hâliyle yaşanmasını anlatır. “To be or not to be..Olmak veyâ olmamak; işte bütün mesele” diyordu Sheakespeare.. Hep düşünmüşümdür; bu eğer trajedya ise, “varlıkta yokluk; yoklukta varlık” fikriyatı nedir ?…Gâliba, trajik basitlemenin çok dışında derûnî bir hayat tasavvurunu anlatıyor. Trajik tirad bunu duyduğunda ne derdi acaba? Meselâ