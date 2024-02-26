Bugüne kadar sayısız haber ve komplo teorisine konu olan Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri Lord Jacob Rothschild öldü.

87 yaşındaki Jacob Rothschild'in uzun bir süredir devam eden sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.





Yahudi geleneklerine göre defnedilecek

Dünyayı yöneten beş aileden biri olarak kabul edilen Rothschildler ailesi de yaptığı açıklamayla ünlü banker Jacob Rothschild'in öldüğünü doğruladı.

İngiltere'nin resmi haber ajansına açıklama gönderen aile, 'Baron' olarak tanınan Jacob Rothschild'in Yahudi geleneklerine uygun olarak defnedileceğini bildirdi.





'İsrail'i biz kurduk' itirafı

Jacob Rothschild, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, katil İsrail ile ilgili önemli ifadeler kullanmıştı.

Lord Jacob Rothschild röportajda, "Balfour Deklarasyonu" olarak bilinen 2 Kasım 1917'de dönemin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un o dönem için siyonistlerin önemli figürlerinden olan Walter Rothschild'e yazdığı bir mektuptan alıntılar yapmıştı.





Jacob Rothschild, 'Balfour Deklarasyonu'nu "Yahudi halkının tarihindeki en olağanüstü anlardan biri" olarak nitelendirirken "Buna ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü" söylemişti.





Röportaj, Rothschild Ailesi'nin Filistin topraklarının işgal edilerek Siyonist devletin kurulmasına İngiliz İmparatorluğunun nasıl ikna edildiğine dair barındırdığı çarpıcı ifadeleriyle kayıtlara geçmişti.





Filistin'in işgalinin önünü açan mektup

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin önde gelen figürlerinden Rothschild ailesinin baronu Lord Jacob Rothschild'e 2 Kasım 1917'de gönderdiği mektupta, "Majestelerinin hükümeti, Yahudilere Filistin'de bir yurt tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. Bu maksatla her ne gerekiyorsa yapılacaktır." cümleleriyle İsrail'in kurulmasına İngiltere'nin vereceği desteği açıkça ifade etmişti.





Yine tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.





Yahudilerin Filistin toprakları üzerinde bir İsrail devleti kurmasının yolunu açan 67 kelimelik Balfour Deklarasyonu, yayınlanmasının ardından Filistinlilerin topraklarının parça parça ellerinden alınarak vatanlarının işgale uğramasının ilk adımı oldu.





Jacob Rothschild'un 2017 yılında verdiği röportaj geçtiğimiz aylarda yeniden gündem olmuştu.





2017 yılında yayınlanan videoda Jacob Rothschild verdiği röportajda Gazze'de kurulması için Siyonist bir devlet kurması talimatını verdiğini ve parasını ödediğini söylüyor.





Yahudi spiker Jacob Rothschild'e "Bu mektup neden Dışişleri Bakanı tarafından amcanız Walter'a gönderildi?" sorusunu yönlediriyor.





Jacob Rothschild, "İlginç bir soru. Çünkü bu öncelikle Doğu Avrupa'dan gelen bir hareketti. Ama hareketin kimi sorumlusu olduğunu açıklığa kavuşturmadılar. Ayrıca sonuçta Büyük Britanya, bu yüzden bunun hitap edilmesi gereken kişinin Rothschild ailesi olması gerektiğini hissettiler. Walter Lord Rothschild be o bir Siyonistti ve bunlar nadiren arka plandaki nedenler" ifadelerini kullanıyor.





Görüntülerin devamında spiker "O zaman Walter Balfour Deklorasyonu'nu aldı ve elimde bir kopyası var, sizden bunu bizim için okumanızı isteyebilir miyim acaba?" sözleriyle Jacob Rothschild'den mektubu okumasını istiyor.

Belgede yer alan ifadeler ise şunlar:





"Majestelerinin hükümeti Filistin'de Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulmasına olumlu bakmaktadır. Filistin'de bulunan Yahudi olmayan toplulukların yurttaş ve dinsel hakları da herhangi bir başka ülkedeki Yahudilerin sahip oldukları haklara ve siyasal statüye zarar verebilecek herhangi bir şeyin yapılmaması kaydıyla bu hedefe erişilmesi için elinden gelen tüm çabaları harcayacaktır.

Bu deklarasyonu Siyonist Federasyon'un bilgisine sunarsanız, size minnettar olacağım.





Saygılarımla Arthur James Balfour."

Jacob Rothschild'in belgedeki yazıyı okumasının ardından spiker "İşte Balfour Deklarasyonu bunu burada gördüğünüzde ne hissediyorsunuz?" sorusunu soruyor.

Jacob Rothschild şu ifadeleri kullanıyor:





Gerçekten öyle olduğunu hissediyorum. Yahudi halkının tarihindeki en olağanüstün anlardan biri. Buna ulaşmanın 3000 yıl sürdüğü düşünüldüğünde, bu mucize nasıl oldu diyorsanız bu en inanılmaz oportünizm örneğidir.





Yani fakirleşmiş bir insan olduğumuzu düşünüyorsanız, bir şekilde İngiltere'ye giden bilim adamı Vitman ailemin üyeleri de dahil olmak üzere birkaç kişiyle tanışıyor. Onları baştan çıkarıyor öyle bir çekiciliğe ve inanca sahip ki Balfour'u Başbakan Lİoyd Gerorge'u ve bakanlarının çoğunu bu fikrin doğru olduğuna inanılmaz bir şekilde ikan ediyor.









Yahudilerin ulusal evinin oluşmasına izin verilmeli. Yani bu çok düşük bir ihtimal ve sonra biliyorsunuz, İngiliz kabinesi ile zorlu bir mücadele başlıyor ve mektup bildiğiniz gibi beş taslaktan geçiyor ve sonunda şu geliyor: Oldukça uzlaşmacı bir mektup olarak söylüyorum. Asil nokta Yahudi cemaatinin size bağlanması için orada olması. İlk önce ulusal bir yurttan ziyade bir yuva vaat eden kısmı var ve sonra da yapılacak hiçbir şeyin yapılmaması gereken kısım var. Ama asıl önemli noktaya geri dönüyorsunuz ki bu belki de binlerce yıldır Yahudi hayatındaki en büyük olaydır.

Baş siyonist Jacob Rothschild kimdir?

Kariyerine 1963 yılında aileye ait NM Rothschid ve Oğulları bankasında başlayan Jacob Rothschild, birçok vakıf ve galerinin de yöneticiliğini yaptı.





Almanya Frankfurtlu ailenin beş çocuğu, bundan 200 yıl önce Avrupa'nın çeşitli şehirlerine dağıldı.





Örneğin, İngiltere'deki Rothschild ailesi üyeleri genellikle İngiltere'de yaşamakta, Fransa'daki aile üyeleri Fransa'da, İsviçre'deki aile üyeleri ise İsviçre'de yaşamakta.

Ayrıca, aile üyeleri dünya çapında farklı yerlerdeki iş faaliyetleri ve kişisel tercihlerine bağlı olarak farklı yerlerde de yaşayabilir.





Mayer Amschel Rothschild'in oğulları ve gittikleri şehirler şöyleydi:





Amschel Mayer Rothschild (1773-1855): Frankfurt, çocuksuz öldü, miras Salomon ve Calmann'ın çocuklarına kaldı.

Salomon Mayer Rothschild (1774-1855): Viyana

Nathan Mayer Rothschild (1777-1836): Londra

Calmann Mayer Rothschild (1788-1855): Napoli

Jakob Mayer Rothschild (1792-1868): Paris









İlerleyen yıllarda Rothschild aile üyeleri, yükselen bankacılık sektörünün yüzü haline geldi.





19’uncu yüzyıldan kalma bir yayın, kurucu Mayer Amschel Rothschild'i yönetici sınıfları akrobat topları gibi hareket ettiren, aşırı kilolu ve kancalı burunlu, güçlü bir adam olarak tasvir ediyordu.





II. Dünya Savaşı'ndan sonra Rothschild adı daha sonra seçkinlerin mutlak gücünü kınamak için bir ‘sembol’ ve ‘belirli bir isim’ haline geldi.

Rothschild Ailesi hakkındaki komplo teorileri

200 yıldan fazla bir süredir, Rothschild ailesi sıklıkla komplo teorilerinin hedefi oldu. Bu teoriler çeşitli şekillerde ortaya çıkar, örneğin ailenin Illuminati üyesi olduğunu iddia etmek, dünyanın tüm servetini ve finansal kurumlarını kontrol ettiği iddiasında bulunmak veya devletler arası savaşı teşvik ettiğini savunmak gibi.





Bu ve benzer görüşleri tartışan tarihçi Niall Ferguson, şunları yazmıştır:

"Gördüğümüz gibi, savaşlar, borçlu bir devleti, yenilgi ve toprak kaybı nedeniyle faiz ödemelerini karşılayamayacak duruma getirme riskini taşıdığından, mevcut tahvil fiyatlarını da olumsuz etkilemektedir. 19. yüzyılın ortalarına doğru, Rothschildler ticaretten fon yönetimine doğru kaymış ve dikkatlice geniş devlet tahvili portföyleriyle ilgilenmişlerdir. Artık kazandıkları miktardan dolayı, olası bir savaştan daha az kazanacakları bir duruma gelmişlerdir. Rothschildler, finansal ağırlıklarını Birleşik Krallık'ın arkasına koyarak Napolyon Savaşları'nın kaderini belirlemişlerdir. Şimdi ise kenarda oturmayı tercih etmektedirler."





Rothschildler hakkında başka bir komplo teorisi de var. Bu teoriye göre, Rothschild ailesinin asıl amacı dünyadaki insan nüfusunu azaltmaktır. Yani, çıkardıkları savaşlar ve virüslerle nüfusu dengelemeye çalışmakta. Bu teori sebebiyle birçok insan, Rothschild ailesine şüpheyle yaklaşmakta. Örneğin, Svalbard'da bulunan küresel tohum deposunun yapılış amacı da bu aileyle ilişkilendiriliyor. Çünkü bu depo, olası felaketlerden sonra hayatta kalacak insanlar için yapıldı. Bu da hemen akla hangi insanların hayatta kalacağı sorusunu getiriyor.





Dijital çağda ise dünyanın dört bir yanından internet kullanıcıları, ailenin yakında dünyada ne olacağını sıradan insanlardan önce bildiği konusunda durmadan kanıtlar öne sürüyor.

2020 yılının sonbaharında Facebook'ta binlerce ‘Kovid-19 komplosu’ hakkında paylaşımlar yayınladı. Söz konusu paylaşımlarda Richard Rothschild adında bir adamın 2015 yılında virüs için bir tarama testi için patent başvurusunda bulunduğu iddia ediliyordu. Söz konusu dönemde AFP’ye yapılan açıklamada, bu adamın Rothschild & Co. ile hiçbir ilgisi olmadığının altı çizildi.





Bir başka iddiaya göre bir aile üyesi, lüks bir mekanda bebekleri yiyen şeytani bir yaratığı temsil eden tablolarından birinin önünde görünüyor. Burada da bir hata var.

AFP’ye bağlı bir dijital araştırma ekibi tarafından yürütülen araştırmaya göre, orijinal görüntüde resmin kendisi görünmüyor.



















