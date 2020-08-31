Milletler üstü "Beş Göz"lü istihbarat

Berlin duvarının yıkılması , Sovyetler Birliği'nin çöküşü iki kutuplu dünyanın da yok olduğu şeklinde yorumlanıyordu ama sanıldığının aksine yeni bir dünya düzeni şekilleniyor.

Dünya, Çin ve ABD özelinde doğu ve batının yeni bir formda çatışmasına hazırlanıyor. Bu çatışmanın silahları ise “ekonomi ve teknoloji “

Dünya, siyaset ve komplo kelimelerini birlikte kullandığınızda, herkesin aklına gelen isim Rothschild.

Bu ailenin adı ne Forbes dergisinin düzenlediği ”Yılın Zenginleri” bölümünde yer alıyor ne de dünya jet-sosyetesinin partilerinde. Ancak bir çok ülke diplomatı bu ailenin adını duyduğunda beş dakika durmak zorundadır. Çünkü bu aile dünya tarihi sahnesinde 1590 yılından beri vardır ve dünyanın ailenin çok gizli faaliyetleri neticesinde bugünkü şeklini almasında bu ailenin de katkısı var. Dünyada olan her siyasi ve ekonomik , askeri gelişmeleri çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenlemek bu ailenin en kutsal görevlerindendir.

Fakat bugün bu misyonu daha kapsamlı ve organize şekilde temsil eden başka bir oluşum var. Five Eye yani Beş Göz.

Peki nedir bu Beş Göz

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin, Kuzey Kore ve Rusya’ya karşı kurulan bir istihbarat ağından bahsediyoruz. Bu beş ülkenin ana istihbarat servisleri de bu küresel gözetleme sisteminin esas parçalarını oluşturuyor:

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ABD'nin "Ulusal Güvenlik Ajansı ", İngiltere'nin "Ulusal Siber Güvenlik Merkezi", Kanada'nın "İletişim Güvenliği Örgütü ", Avusturalya'nın " Avustralya Haberleşme Direktörlüğü " ve Yeni Zelanda'nın "Devlet İletişim Güvenliği Bürosu " teşkilatları bunların başlıcaları.

Bunlar arasında örneğin, İngiltere'deki "RAF" (Royal Air Force) dünyanın en büyük elektronik gözetleme merkezi olarak biliniyor. Burada dünya üzerindeki bütün haberleşmelere müdahale edilerek İngiltere ve ABD için istihbarat toplanıyor.

"Milletler üstü istihbarat"

Sadece NSA ve RAF'ın bile bu sisteme dahil olduğu düşünüldüğünde '5 Göz'ün istihbarat kapasitesinin gücü ve sınırları daha iyi anlaşılabilir. Ayrıca, bunlara bağlı diğer onlarca haber alma teşkilatı da '5 Göz' ağının en önemli kaynakları.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, Beş Göz'ü "kendi ülkelerinde bilinenen, yazılmış kanunlara uymayan " milletler üstü" istihbarat organizasyonu olarak tanımlıyor.

Stratejik deniz alanlarından geçen taşımacılık trafiğinden balistik füze testlerine, yabancı uydu dağıtımları ve ilgili askeri faaliyetlerini kapsayan havacılık alanını ve deniz alanı gibi birçok yerde etkisi olan bir oluşum.

Terör örgütleri, silah anlaşmaları, ayaklanmalar, krizler Beş Göz'ün ilgi kapsamında;

Tüm beş üye için ciddi endişe kaynağıdır bunlar ve bu bağlamda aralarındaki istihbarat işbirliğinin, hükümetlerini en yeni bilgilerle güncel tutması esas almayı önceliyorlar. Bu, politika oluşturma sürecine yardımcı olur, çünkü ittifak tarafından toplanan ve analiz edilen veriler, aynı zamanda hükümetin günlük temeli için de hayati öneme sahip olabilir; Özellikle, bu günlük çabalar olası terör kaynaklarının ve diğer geleneksel olmayan tehditlerin izlenmesi ve tanımlanmasından oluşmaktadır.

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DÜNYA Beş Göz Çin’in peşinde

"Üçüncü Taraf" ülkeleri ile iş birliği

Beş Göz, "Üçüncü Taraf" ülkeleriyle birlikte de çalışıyor. Danimarka, Fransa, Norveç ve Hollanda ile işbirliği "Dokuz Gözler" adını alır ve daha geniş çerçevede oluşturulan "On Dört Göz" de bu silsilenin bileşenlerinden.

İttifaka Belçika, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç de dahil edilir. On Dört Göz'ün resmi adı SIGINT Eski kıta Avrupa'sı amaçları ise, üyeleri arasında askeri sinyallerin değişimini koordine etmek. Bu ittifak, İngiltere ile ABD arasında Soğuk Savaş döneminde karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki bağların derinleştirilmesi için daha güçlü bir işbirliğinin temelini oluşturmaya yardımcı oldu. Başka bir deyişle, anlaşma, İngiltere ve Birleşik Devletler arasındaki "özel ilişkiyi" pekiştirdi. Soğuk Savaş döneminde İngiltere için işbirliği çok önemliydi. Bu ittifaka dair çok az sayıda belge kamuya açıktır, ancak resmi olarak gerçekleştirilenler ile anlaşmanın temel boyutunu görebiliyoruz.

1946 tarihli anlaşmaya göre, taraflar, dış iletişim ile ilgili olarak aşağıdaki işlemlerin değişimini kabul ederler: veri trafiği toplanması, iletişim belgelerinin ve ekipmanlarının alınması,trafik analizi, kripto analiz, şifre çözme, çeviri, satın alma,iletişim örgütleri, uygulamaları, prosedürleri ve ekipmanları ile ilgili bilgiler. Bu, anlaşmanın ve amaçlarının ilk kapsamını gösteriyor.

Ayrıca, ittifakın her bir üyesinin dünyanın belirli bölgeleri üzerinde istihbarat toplanması ve analizinden sorumlu olduğu bilinmekte. Ayrıca, bahsi geçen birçok ülkenin, özellikle tarafların güvenlik hizmetlerinin başkanlarını bir araya getiren NATO Özel Komitesi aracılığıyla başka istihbarat işbirliği bağlantılarına sahip olduğunu belirtmek gerekir.. Beş Göz, "İngilizce Konuşan Dünya" vatandaşlarını daha güvende tutmak ve üyeler arasında güven ve güvene dayanan on yıllar süren ilişkilerin sonucu olan vazgeçilmez bir oluşumdur..