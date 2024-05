İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's,Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi." dedi. Öte yandan Fitch Ratings da, mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.