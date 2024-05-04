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İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü. İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.

17:24 - 4/05/2024 Cumartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.


Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin, saat 17.00 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.



Bakan Şimşek: Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's,Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi." dedi. Öte yandan Fitch Ratings da, mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.


#gemi trafiği
#İstanbul Boğazı
#Gemi trafiği
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