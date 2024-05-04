Bakan Şimşek: Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's,Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.
"Programımızın olumlu sonuçları kararlara yansıyor"
"Ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız"
Şimşek, "Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız." dedi.
Fitch Ratings de yükseltmişti
Öte yandan Fitch Ratings da, mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.