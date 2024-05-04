Bakan Şimşek: Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon nisan ayında yüzde 3,18 artış göstererek yıllık bazda yüzde 69,80 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.