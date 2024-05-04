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Ekonomi

Bakan Şimşek: Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's,Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi." dedi. Öte yandan Fitch Ratings da, mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Halil Akkoç
13:52 - 4/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:57 - 4/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Şimşek, S&P'nin Türkiye kararını değerlendirdi.
Bakan Şimşek, S&P'nin Türkiye kararını değerlendirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's,Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

"Programımızın olumlu sonuçları kararlara yansıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyla medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "
Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi.
" ifadelerini kullandı.

"Ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız"

Şimşek, "Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız." dedi.

Fitch Ratings de yükseltmişti

Öte yandan Fitch Ratings da, mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.


#Mehmet Şimşek
#Ekonomi
#S&P
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