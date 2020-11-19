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İSTANBUL

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri sefer iptalleri

Yola çıkacaklar dikkat: Denizde çok sayıda iptal var

Olumsuz hava koşulları yüzünden deniz yolu taşımacılığına ilişkin iptal kararları geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin iptal ettiği seferler şöyle..

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:
07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci

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