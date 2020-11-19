Yola çıkacaklar dikkat: Denizde çok sayıda iptal var

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Cumhuriyet’in ‘Sözcü İsviçreli patrona satıldı’ haberine Sözcü’den yalanlama: Satılmadık!

Sözcü gazetesi, Korkusuz gazetesi, GırGır, Amk (Spor), Sözcü TV ve sozcu.com.tr şirketlerinin sahibi olan Estetik Yayıncılık şirketinin merkezini İsviçre’ye taşındığı iddia edildi. Uzun süredir hakkında yakalama kararı olan patron Burak Akbay’ın İsviçre’de Beme Media A.G şirketini kurduğu ve Sözcü’nün, yani Estetik Yayıncılık’ın tek sahibi haline gelen Beme Media A.G’nin yönetim kurulu başkanın ise Boyd Zachery Brannon olduğu ileri sürüldü. Bu iddialara gazetenin avukatı İsmail Yılmaz’dan cevap geldi.