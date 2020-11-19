70 FETÖ’cüden 48’i itirafçı oldu

FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 48 şüpheli itirafçı oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı “Mahrem Hizmetler” yapılanmasında mahrem imam oldukları tespit edilen 89 şüpheli hakkında 6 Kasım 2020’de gözaltı kararı verdi. Operasyon düzenleyen Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 70’ini yakaladı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ifadelerine başvurulan zanlılardan 57’si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’unun ifadeleri yeterli görülmedi. Bu şüphelilerle birlikte Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 21 kişi tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne götürüldü. İtirafları yeterli bulunan 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.