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Gündem 70 FETÖcüden 48i itirafçı oldu
POLİTİKA

70 FETÖ’cüden 48’i itirafçı oldu

70 FETÖ’cüden 48’i itirafçı oldu

Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ’nün “emniyet mahrem yapılanmasına” yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 9’unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahrem yapı sorguda.
Mahrem yapı sorguda.

FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 48 şüpheli itirafçı oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı “Mahrem Hizmetler” yapılanmasında mahrem imam oldukları tespit edilen 89 şüpheli hakkında 6 Kasım 2020’de gözaltı kararı verdi. Operasyon düzenleyen Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 70’ini yakaladı.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ifadelerine başvurulan zanlılardan 57’si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’unun ifadeleri yeterli görülmedi. Bu şüphelilerle birlikte Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 21 kişi tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne götürüldü. İtirafları yeterli bulunan 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara’da FETÖ’nün mahrem sorumlularına yönelik operasyonda 89 gözaltı kararı
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Ankara’da FETÖ’nün mahrem sorumlularına yönelik operasyonda 89 gözaltı kararı
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