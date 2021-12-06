Arnavutköy’de destek ödemesi

Arnavutköy Belediyesi, 2014 yılında başlattığı “Aileye Destek Eğitime Destek” kampanyasıyla hem öğrencilerin hem de ailelerin yanında olmaya devam ediyor.
Kampanya kapsamında 2 bin 47 aileye, eğitim yardımı sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “İlçemizde eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerimizin her zaman yanında olduk. 2014 yılında başlattığımız proje kapsamında üniversite öğrencilerimizin eğitimine ve ailelerine destek olmaya devam ediyoruz. Talepte bulunan ve uygun bulunan 2047 aileye, toplamda 2000’er TL’lik nakdi destek sağlayacağız” dedi.