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İSTANBUL

Arnavutköy çiftçisinin yanında

Arnavutköy Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Arnavutköy’de çiftçilik yapan vatandaşlara, yerli ve milli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Arnavutköy çiftçisinin yanında
Dursunköy Mahallesi’nde düzenlenen törene Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, mahalle muhtarları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Arnavutköy Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Arnavutköy’de çiftçilik yapan vatandaşlara, yerli ve milli tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Dursunköy Mahallesi’nde düzenlenen törene Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, mahalle muhtarları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

  • Arnavutköy İlçesiniz zenginliğini vurgulayan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: “Bölgemiz birçok zenginliği içerisinde barındırıyor sanayi bölgemiz var. Turizm bölgemiz var. Ve tarımcılık, hayvancılık ile uğraşılan bölgemiz var. Bütün bu çeşitliğin Arnavutköy’de bir zenginlik bir gelir kaynağı olması hepimizin arzusudur. Bugün bu saatten itibaren bu destekleme; çiftçilerimize yüzde 100 hibe şeklide olacak” diye konuştu.
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