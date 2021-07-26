Gündem Bayram bitti İstanbulda trafik yoğunluğu başladı
İSTANBUL

Bayram bitti İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonlanmasıyla vatandaşlar İstanbul’a dönmeye başladı. Vatandaşların tekrar yollara düştüğü mega kentte E-5 ve TEM karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğun trafik drone ile görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul haber: Bayram bitti İstanbulda trafik yoğunluğu başladı
Vatandaşların tekrar yollara düştüğü İstanbul’un ana arterlerinde trafik yoğunluğu görüldü.

9 gün süren Kurban Bayramı tatili dün sonlandı. Tatilde şehir dışına çıkan İstanbullular dünden itibaren kente dönüş yapmaya başladı.

Vatandaşların tekrar yollara düştüğü İstanbul’un ana arterlerinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle, E-5 karayolu Göztepe mevkiinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ve TEM Otoyolu Avcılar, Esenyurt ve Ispartakule mevkilerinde trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.


Belediyenin trafik uygulamasında İstanbul trafiği yoğunluğu yüzde 38 olarak gösterildi.

İstanbul boşaldı: Trafik yoğunluğu azaldı
FOTOĞRAF 5
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Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da yollar boş kaldı.
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Normal günlerde trafik yoğunluğu çok olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bayramın ilk günü yoğunluğun yok denecek kadar az olduğu görüldü.
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Öte yandan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki trafik drone ile havadan görüntülendi.
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İstanbul boşaldı: Trafik yoğunluğu azaldı
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone ile havadan görüntülendi.


Bayram tatilinin bitmesiyle İstanbul trafiğine uzun araç kuyrukları oluştu
GÜNDEM
Bayram tatilinin bitmesiyle İstanbul trafiğine uzun araç kuyrukları oluştu
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