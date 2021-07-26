Bayram bitti İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonlanmasıyla vatandaşlar İstanbul’a dönmeye başladı. Vatandaşların tekrar yollara düştüğü mega kentte E-5 ve TEM karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğun trafik drone ile görüntülendi.
9 gün süren Kurban Bayramı tatili dün sonlandı. Tatilde şehir dışına çıkan İstanbullular dünden itibaren kente dönüş yapmaya başladı.
Vatandaşların tekrar yollara düştüğü İstanbul’un ana arterlerinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle, E-5 karayolu Göztepe mevkiinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ve TEM Otoyolu Avcılar, Esenyurt ve Ispartakule mevkilerinde trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.
Belediyenin trafik uygulamasında İstanbul trafiği yoğunluğu yüzde 38 olarak gösterildi.