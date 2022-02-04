Gündem Ahmet Kekeç Kütüphanesinde sıcak çorba ikramı
İSTANBUL

Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nde sıcak çorba ikramı

Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nde her gün çorba ikram ediliyor. Çorba ikramı hafta içi saat 18.00’de, hafta sonu ise saat 16.00’da. Kütüphane hafta içi sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Eyüpsultanda Ahmet Kekeç Kütüphanesinde sıcak çorba ikramı
Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nde her gün çorba ikram ediliyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek, öğrencilerin ve kitapseverlerin konforlu bir ortamda ders çalışabilmeleri, kitap okuyabilmeleri için imkan sağlamak amacıyla açılan Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nde her gün çorba ikram ediliyor. Çorba ikramı hafta içi saat 18.00’de, hafta sonu ise saat 16.00’da. Kütüphane hafta içi sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Hafta sonu ise sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatlerinde açık.

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