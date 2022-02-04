Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nde sıcak çorba ikramı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek, öğrencilerin ve kitapseverlerin konforlu bir ortamda ders çalışabilmeleri, kitap okuyabilmeleri için imkan sağlamak amacıyla açılan Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nde her gün çorba ikram ediliyor. Çorba ikramı hafta içi saat 18.00’de, hafta sonu ise saat 16.00’da. Kütüphane hafta içi sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Hafta sonu ise sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatlerinde açık.

GÜNDEM Eyüp Sultan’a uluslararası kaykay pisti