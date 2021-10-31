Gündem Eyüp Sultana uluslararası kaykay pisti
İSTANBUL

Eyüp Sultan’a uluslararası kaykay pisti

Eyüp Sultan Belediyesi, Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisine Türkiye’nin en büyük sokak disiplinindeki kaykay pistini açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüp Sultan’a uluslararası kaykay pisti
Kaykay pistinin açılış programında profesyonel kaykaycılar mini bir gösteri düzenledi.

Eyüp Sultan Belediyesi, Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisine Türkiye’nin en büyük sokak disiplinindeki kaykay pistini açtı. Kaykay pistinin açılış programında profesyonel kaykaycılar mini bir gösteri düzenledi. Gösterinin ardından Eyüp Sultan’da yaşayan çocuklar ve gençler kaykay pistinde doyasıya eğlendi.

Açılışta konuşan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “İstanbul’da böyle bir pist yok olursa çok güzel olur dediler. Biz de uluslararası bir pist olsun istedik. Bugün bu eser ortaya çıktı. Emeği geçenlere, gençlere teşekkür ediyorum. Spor camiasına yeni bir tesis kazandırmış olduk. 2 tane yüzme havuzu, 1 tane spor salonu ve kaykay pistimiz hizmete açılmış oldu” dedi.

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