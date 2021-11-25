Kağıthane gençleri çekiyor

Kağıthane, 2 bin 840 konut ile İstanbul’da gençlerin kiracı olarak en çok tercih ettiği ilçelerin başında geldi.

2016 yılından bu yana düzenli olarak hazırlanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2021 yılı dokuz aylık sonuçları açıklandı. Kağıthane, rapora göre meskenlerde doluluk oranı en çok artan ilk üç ilçeden biri olurken, 2 bin 840 konut ile İstanbul’da gençlerin kiracı olarak en çok tercih ettiği ilçelerin başında geldi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gençlerin tercihini Kağıthane’den yana kullanmalarının kendileri için sürpriz olmadığını belirterek,

“Sosyal, kültürel ve ulaşım alanında Kağıthane, vatandaş-larına büyük zenginlik ve kolaylık sunuyor. Bunun farkında olan gençlerimiz de Kağıthane’yi tercih ediyor” diye konuştu.

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