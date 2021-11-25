Gündem Kağıthanegençleri çekiyor
İSTANBUL

Kağıthane gençleri çekiyor

2016 yılından bu yana düzenli olarak hazırlanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2021 yılı dokuz aylık sonuçlarına göre Kağıthane, meskenlerde doluluk oranı en çok artan ilk üç ilçeden biri oldu. İlçe 2 bin 840 konut ile İstanbul’da gençlerin kiracı olarak en çok tercih ettiği ilçelerin başında geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: Kağıthane gençleri çekiyor
Kağıthane, 2 bin 840 konut ile İstanbul’da gençlerin kiracı olarak en çok tercih ettiği ilçelerin başında geldi.

2016 yılından bu yana düzenli olarak hazırlanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2021 yılı dokuz aylık sonuçları açıklandı. Kağıthane, rapora göre meskenlerde doluluk oranı en çok artan ilk üç ilçeden biri olurken, 2 bin 840 konut ile İstanbul’da gençlerin kiracı olarak en çok tercih ettiği ilçelerin başında geldi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gençlerin tercihini Kağıthane’den yana kullanmalarının kendileri için sürpriz olmadığını belirterek,

“Sosyal, kültürel ve ulaşım alanında Kağıthane, vatandaş-larına büyük zenginlik ve kolaylık sunuyor. Bunun farkında olan gençlerimiz de Kağıthane’yi tercih ediyor” diye konuştu.

Çocuklar kışı tatil gibi geçirecek
GÜNDEM
Çocuklar kışı tatil gibi geçirecek

Kağıthane’de sağlık sorunları konuşuldu
GÜNDEM
Kağıthane’de sağlık sorunları konuşuldu
Metro saldırganıiçin tutuklama talebi

Metro saldırganı
için tutuklama talebi

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçmıştı.
Şekere zam olacak mı?

Şekere zam olacak mı?

​Türkiye Şeker Fabrikaları genel müdüründen açıklama geldi.
Eyvallah etmeyeceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'faiz ve rant lobilerine' sert tepki.

'Haksızsam<br>bir daha dövün'

'Haksızsam
bir daha dövün'

​Taksimetreye itiraz eden yolcuya sopalarla meydan dayağı.

​Bakan Koca: Yerli aşı için Acil Kullanım Onayına müracaat edildi.
12 yılda 17 tane topladı

12 yılda 17 tane topladı

Her gün bakım yapıyor: Fiyat karşılıkları yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.