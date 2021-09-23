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İSTANBUL

Çocuklar kışı tatil gibi geçirecek

Kağıthane Belediyesi, çocukların önümüzdeki kış aylarını yaz tatili havasında geçirebilmesi için Spor Okulları’nı hizmete açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çocuklar kışı tatil gibi geçirecek
Kış Spor Okulları’na kayıtlar 28 Eylül Salı günü saat 10.00’da başlıyor.

Kağıthane Belediyesi, çocukların önümüzdeki kış aylarını yaz tatili havasında geçirebilmesi için Spor Okulları’nı hizmete açtı. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruya göre; Kış Spor Okulları’na kayıtlar 28 Eylül Salı günü saat 10.00’da başlıyor. Hamidiye ve Yahya Kemal Spor Kompleksi ile Doğal Buz Pisti ve Hasbahçe Stadı’nda 4-16 yaş aralığındaki çocuklara 20 farklı branşta spor eğitimleri verilecek.

  • Alanında uzman eğitmenler tarafından 6 ay süreyle verilecek eğitimlerde çocukların bedensel ve zihinsel gelişimleri kadar yeni arkadaşlıklar edinmeleri de hedefleniyor. Kış Spor Okulları’na kayıtlar Hamidiye ve Yahya Kemal Spor Tesislerinde yapılacak. Yüzmeyi tercih eden çocuklarsa kayıtlarını belediyenin internet sitesinden yaptırabilecekler. Kış spor Okulları’nda dersler ücretsiz şekilde verilecek.
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