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İSTANBUL

Pendik Belediyesi gençleri doğayla buluşturmaya devam ediyor

Pendik Belediyesi lise öğrencilerini Pendik Gençlik Kampında doğayla buluşturmaya devam ediyor. Kamp alanında gençlerle buluşan Başkan Ahmet Cin, öğrencilerle sohbet ederek isteklerini dinledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: Pendik Belediyesi gençleri doğayla buluşturmaya devam ediyor ​
Kamp alanında gençlerle buluşan Başkan Ahmet Cin, öğrencilerle sohbet ederek isteklerini dinledi.

Pendik Belediyesi lise öğrencilerini Pendik Gençlik Kampında doğayla buluşturmaya devam ediyor. Kamp alanında gençlerle buluşan Başkan Ahmet Cin, öğrencilerle sohbet ederek isteklerini dinledi.

Kütüphanelerin çalışma saatleri, spor kompleksleri ve üniversite öğrencilerine yapılan destek hakkında öğrencilere bilgi veren Başkan Ahmet Cin: “Gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu yıl ilk defa üniversiteyi yeni kazanan tüm öğrencilere 750 TL destek yardımımız oldu. Seneye de bu desteğimizi inşallah arttırarak devam ettireceğiz” dedi. Başkan Cin, öğrencilerle basketbol oynadı, kamp ateşi çevresinde sohbet etti.

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