Pendik Belediyesi gençleri doğayla buluşturmaya devam ediyor

Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin de destek verdiği 28 Şubat dönemine ilişkin konuştu. Akşener, 'Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı 'başı açık, kapalı' diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı.' dedi. Akşener'in bu sözleri o dönemde başörtülü olduğu için 'Kes sesini. Konuşmaya hakkın yok' denilerek mezuniyet töreninde saldırıya uğrayan Zöhre Uçar ve Hülya Öztaş'ı akıllara getirdi.