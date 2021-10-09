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İSTANBUL

Pendik’ten amatör kulüplere destek

Pendik Belediyesi, amatör spor sulüplerine spor malzemesi dağıtımı yaptı. Kurtköy Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Ahmet Cin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Aydoğdu, Pendik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Eşref Şeneroğlu ve ilçe genelinde faaliyet gösteren spor kulüpleri katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Pendik’ten amatör kulüplere destek
Törene Belediye Başkanı Ahmet Cin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Aydoğdu, Pendik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Eşref Şeneroğlu ve ilçe genelinde faaliyet gösteren spor kulüpleri katıldı.

Pendik Belediyesi, amatör spor sulüplerine spor malzemesi dağıtımı yaptı. Kurtköy Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Ahmet Cin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Aydoğdu, Pendik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Eşref Şeneroğlu ve ilçe genelinde faaliyet gösteren spor kulüpleri katıldı.

  • Konuşmasında yeni açılan ve yapımı devam eden spor tesislerine dikkat çeken Başkan Ahmet Cin: “Geçtiğimiz sene bu yardımlarımızı spor kulüplerimize yapmıştık; ancak pandemi sebebiyle tören yapamamıştık. Pendik, spor ve gençlik faaliyetlerinde etkin olan bir ilçe. Geçenlerde yeni spor tesisimizin açılışını gerçekleştirdik ve altın madalya alan bir boksörümüz Busenaz kardeşimizin adını verdik” dedi.
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