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Gündem Esenyurtta şehir zorbasından polis memuruna tehdit En son birinizi öldüreceğim ben
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Esenyurt'ta şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim ben

Esenyurt'ta şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim ben

İstanbul'da polislere bir vatandaş tarafından tehditler savruldu. Esenyurt'ta korsan taşımacılık yapan bir vatandaş polis tarafından durduruldu. Olaya sinirlenen korsan maganda polislere "En son birinizi öldüreceğim ben" diyerek tehditleri savurdu. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Sürücü polise tehdit ve hakaretler etti.
Sürücü polise tehdit ve hakaretler etti.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un ilçesi Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre korsan taşımacılık yaptığı söylenilen M.Y.(30) isimli adama ait ticari minibüs polis tarafından durdurulmak istendi.

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Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu. Sürücü M.Y. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.

Sürücü polise tehdit ve hakaretler etti.

“En son birinizi öldüreceğim ben”

Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.Y.’nin “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz”, “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.

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Polislerin takviye istemesi ile M.Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden M.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.

Sürücü polise tehdit ve hakaretler etti.
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