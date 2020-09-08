İstanbul haberleri: Esenyurt'ta şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim ben Esenyurt'ta şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim ben İstanbul'da polislere bir vatandaş tarafından tehditler savruldu. Esenyurt'ta korsan taşımacılık yapan bir vatandaş polis tarafından durduruldu. Olaya sinirlenen korsan maganda polislere "En son birinizi öldüreceğim ben" diyerek tehditleri savurdu. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Merkezi 08 Eylül 2020, 09:26 Son Güncelleme: 08 Eylül 2020, 09:26 İHA