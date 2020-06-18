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Gündem Alkollü maganda ortalığı savaş alanına çevirdi 5 aracı pert etti
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Alkollü maganda ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 aracı pert etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ters şeritte ilerleyen alkollü sürücü park halindeki 5 araca çarptıktan sonra durabildi. Ortalık savaş alanına dönerken, 271 promil alkollü çıkan şoför gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Alkollü sürücünün çarptığı araçlarda büyük maddi hasar oluştu.
Alkollü sürücünün çarptığı araçlarda büyük maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Günhan Arın Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağrı D. Ö. yönetimindeki 09 ABF 309 plakalı otomobil bulvarda önce ters şeritte ilerledi.


Alkollü sürücü dehşeti kamerada
OYNAT 00:21
Alkollü sürücü dehşeti kamerada
Sütlüce'de yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki gence, süratli bir şekilde seyreden alkollü sürücünün idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak aracın üstüne düştükten sonra taklalar atarak 50 metre sürüklenen genç ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, 0.64 promil alkollü çıkan sürücü ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Alkollü sürücü dehşeti: Takla atan araçtan yaralı kurtuldular
GÜNDEM
Alkollü sürücü dehşeti: Takla atan araçtan yaralı kurtuldular
  • Daha sonra yaya kaldırımına çıkan alkollü sürücü, park halindeki 3 motosiklet, 1 otomobil ve 1 minibüse çarparak durabildi. Büyük bir gürültüyle uyanan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

271 promil alkollü çıktı

Olay yerine gelen ekipler alkollü sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan testte Çağrı D. Ö.’nün 271 promil alkollü olduğu öğrenildi. Savaş alanına dönen bulvar çekicinin araçları çekmesiyle normale döndü.

Makas atan alkollü sürücü dehşeti
GÜNDEM
Makas atan alkollü sürücü dehşeti

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