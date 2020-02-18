Alkollü sürücü dehşeti: Takla atan araçtan yaralı kurtuldular

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80 yaşındaki 44 yıllık muhtar 10 belediye başkanıyla çalıştı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinin Akcami Mahallesi'nde 44 yıldır muhtarlık yapan 80 yaşındaki Kemal Mandal, "Bu zamana kadar 10 belediye başkanıyla çalıştım. Yaşım 80 oldu. Aday olursam, gülerler bana. Bir daha ki dönem aday olmayacağım. Artık bu son dönemim" dedi.