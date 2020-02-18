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İSTANBUL

Alkollü sürücü dehşeti: Takla atan araçtan yaralı kurtuldular

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde sürücü Önder'in 55 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Maltepe'de otomobil takla attı
Maltepe'de otomobil takla attı

Kaza saat 06.00 sıralarında Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Burak Önder yönetimindeki 34 HE 7928 plakalı otomobil cadde üzerinde ilerlediği sırada takla attı.

ALKOLLÜ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde bulunan Kerem Ali Ateş ve Burak Önder'i araçtan çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde sürücü Önder'in 55 promil alkollü olduğu öğrenildi.

DHA
Maltepe'de otomobil takla attı

DHA
Maltepe'de otomobil takla attı
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