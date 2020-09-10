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İstanbul haberleri: Küçükçekmece'de PKK mensuplarına operasyon

İstanbul’da terör örgütü mensuplarına operasyon

İstanbul Küçükçekmece’de terör örgütü PKK adına ses bombalı ve havai fişekli eylemi gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilere İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 3 mermi, 1 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül akşamı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’de 3 kişi tarafından PKK adına ses bombası atılması ve havai fişekli eylemdüzenlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.

3 molotofkokteyli, 1 şişe benzin ile yakalandılar

  • Soruşturma kapsamında operasyondüzenleyen ekipler; şüphelilerden 2’sini çalılık alan içerisinde 3 molotofkokteyli, 1 şişe benzin, maske, şapka ve eldivenler ile yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 3 mermi, 1 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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2 şüpheli tutuklandı, firariler aranıyor

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Firari diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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