Bitlis'te 6 PKK'lı SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi

Son dönemde terörle mücadelede kritik başarılara imza atan SİHA'lar, Bitlis'te yeniden sahneye çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te Jandarma Genel Komutanlığına ait SİHA'ların 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Çoğu gitti

Azı kaldı...@Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile

Bitlis Sehi’de 6️⃣ terörist etkisiz...



İstihbarat...

Operasyon...



Tam başarı 👍🇹🇷 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 6, 2020

Çoğu gitti

Azı kaldı...@Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile

Bitlis Sehi’de 6️⃣ terörist etkisiz...



İstihbarat...

Operasyon...



Tam başarı 👍🇹🇷 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 6, 2020

SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis’te, il jandarma komutanlığı tarafından merkeze bağlı Aşağı Çobansuyu köyü kırsalında etkisiz hale getirilen 6 teröristle ilgili Bitlis Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

''Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 06 Eylül 2020 günü 'Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyüp Fidan 2020-107' operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde, 6 BTÖ mensubu 2’si kadın, 4’ü erkek silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Operasyon bölgesinde BTÖ Mensupları ile birlikte; 5 adet M-16 Piyade tüfeği, 1 adet Kannas Keskin Nişancı Tüfeği, 14 adet M-16 Piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kannas Keskin Nişancı Tüfeği şarjörü, 387 adet M-16 Piyade tüfeği fişeği, 10 adet Kannas Keskin Nişancı Tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.''

OYNAT 03:04 Türkiye'nin gökyüzündeki yeni ordusu: Yüzlercesi aynı anda havalanıyor Son yıllarda geliştirilen askeri silah, mühimmat ve araçlar geleceğin savunma mekanizmalarını da gözler önüne seriyor. Özellikle insan müdahalesi minimum düzeye indirilirken, kontrol mekanizmaları da yapay zekalara teslim ediliyor. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu Türkiye'nin gökyüzündeki yeni ordusu. Yani Sürü İHA..

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