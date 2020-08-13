Bursa'da DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi: Polis merkezini bombalayacaktı

İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasını araştıran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Görüntülerde, şüphelinin, kundaklama eylemleri sırasında cep telefonuyla olay yerinden kayıt aldığını tespit eden ekipler, terör bağlantısı şüphesiyle soruşturmayı derinleştirdi.
DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Operasyonda 'kırmızı bisiklet' detayı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kamera kayıtlarından iş yerlerini kundaklayan şüphelinin kırmızı bir bisikletle olay yerinden kaçtığını tespit etti.
Farklı kayıtlarda bisikletin bir evin önünde olduğunu fark eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.
GÜNDEM
Teröristlerin hain planlarını Mehmetçik bozdu: 20 PKK'lı gözaltında
Patlayıcı düzenekler ele geçirildi
Operasyonda evin içindeki gizli bölmelerde DEAŞ'a ait paçavralar, 3 patlayıcı düzeneği, "canlı bomba yeleği" ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A'nın, cep telefonunda SIM kartı bulunmadığı, örgüt üyeleriyle internet üzerinden haberleştiği belirlendi.
DHA
Operasyonda evin içindeki gizli bölmelerde DEAŞ'a ait paçavralar, 3 patlayıcı düzeneği, "canlı bomba yeleği" ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.nn
Polis merkezine bombalı saldırı düzenleyecekti
Zanlının ilk ifadesinde, kundaklama eylemlerini DEAŞ'ın talimatıyla yaptığını, 2017-2018'de de Suriye'de örgüt adına faaliyetlerde bulunduğunu ve burada bomba eğitimi aldığını söylediği ileri sürüldü.
Türkiye'de 2 yıl önce kaçak yollarla girdiği belirlenen şüphelinin, yakalanmaması durumunda bir polis merkezine bombalı saldırı planladığını itiraf ettiği öne sürüldü.
OYNAT 00:41
Bursa'da bombalı eylem hazırlığı yapan terörist kameralardan fark edilince yakayı ele verdi
Bursa'da bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakalatan görüntüler ortaya çıktı.
OYNAT 00:19
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de tespit edilen PKK'lı 3 terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen bir PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır' ifadelerine yer verildi.
OYNAT 00:16
MSB duyurdu: Zap bölgesinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. İyi ki varsın Eren. Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık. Allah'tan rahmet diliyoruz' ifadelerine de yer verildi.