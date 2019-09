İstanbul haberleri: ​Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan deprem ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz" dedi.

Haber Merkezi 26 Eylül 2019, 15:35 Son Güncelleme: 26 Eylül 2019, 15:46 AA