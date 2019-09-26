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İSTANBUL

İstanbul haberleri: ​Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan deprem ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz" dedi.

Koca, "Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz" diye konuştu.

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