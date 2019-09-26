Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz" dedi.
Koca, "Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz" dedi.
Koca, "Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz" diye konuştu.
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