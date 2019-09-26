Gündem Deprem çantasında bulunması gereken 18 temel malzeme
İSTANBUL

İstanbul'da korkutan deprem: Deprem çantasında ne bulunması gerekiyor?

Deprem çantasında bulunması gereken 18 temel malzeme

İstanbul'da saat 14:00'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçüldü. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı. Depreminin ardından herkes yeniden deprem çantası hazırlamaya başladı. İşte deprem çantanızda bulunması gereken 18 temel malzeme.

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Deprem çantasında bulunması gereken temel malzemeler.
Deprem çantasında bulunması gereken temel malzemeler.

Deprem, birlikte yaşamamız gereken, ne zaman olacağı belli olmayan, merkezine, şiddetine ve hissedilme hissine göre hasar verebilen doğa olaylarından biri.

Depreme karşı hazırlıklı olmak için evinizin sağlam ve kontrol ettirilmiş olmasının dışında yapabileceğiniz tek şey, bir deprem çantası hazırlamak.

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İçerisine, olabilecek en kötü durumu düşünerek gereken ne varsa koyup, deprem çantanızı aracınıza veya tam kapının yanında koymalısınız.

Deprem çantasında olması gereken temel malzemeler:

1. Çadır (Aracınız yoksa çok işinize yarar)

Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olabilir. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir.

2. Battaniye

Kış mevsiminde gerçekleşebilecek bir deprem, sizi pijamalarınızla yakalarsa dışarıda sizi sıcak tutacak bir şeyler gerekir.

3. Giysi

Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi pijamalarınız ile yakalanırsanız, üzerinize kalın bir şeyler giymeniz gerekebilir.

4. Bolca su

Hava sıcak veya soğuk olsun sizi hayatta tutabilecek en önemli şey, sudur.

5. İlaç

Özellikle sürekli kullandığınız ilaçlarınız var ise mutlaka yedek kutuları çantanızda bulundurmalısınız.

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6. Konserve

En kötü durumu düşünmeli, yemek bulamadığınız bir anda aç kalmamanız için konserve yiyecekleri mutlaka çantanızda bulundurmalısınız.

7. Çakmak

Ateş yakmanız veya farklı sebeplerden ateşe ihtiyaç duyarsanız çakmak veya kibrit mutlaka çantanızda olsun.

8. Düdük

Sesinizi duyurmak için, sesinizin yetmediği anlarda düdük size çok yardımcı olacaktır.

9. Yağmurluk

Kötü hava koşullarını düşünürsek, şemsiye veya yağmurluk mutlaka çantanızda olmalıdır.

10. Islak mendil

Hijyenik ıslak mendiller, sizi bir süre boyunca suyun yerine geçerek idare edecektir.

11. Kıymetli Evraklar

Tapu, sigorta, kimlik vs. gibi kıymetli evraklarınızın bir fotokopisi mutlaka çantanızda bulunmalı.

12. Çok amaçlı çakı

Her türlü işinize yarayabilecek, açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan çok amaçlı bir çakı yanınızda olmazsa olmazlardan.

13. El feneri

Elektriklerin kesilme ihtimalini göz önünde bulundurursak fener derdinize derman olacaktır.

14. Pil

Fenerin pilleri bittiğinde tekrar çalışır hale getirebilmek için yedek pil bulundurmalısınız.

15. Tuvalet kağıdı

Yanınızda kuru bir peçete veya tuvalet kağıdı ihtiyaçlarınız için çok faydalı olacaktır.

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16. İlkyardım çantası

Ufak tefek yaralanmalara karşı yanınızda mutlaka bulundurmalısınız.

17. Para

İhtiyaçlarınız anında yardım bulamadığınız takdirde yanınızda para bulunması gerekecektir.

18. Ayakkabı

Evden telaşla çıplak ayak çıkarsanız çantanızda yedek ayakkabı bulundurmak çok işinize yarayabilir.

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