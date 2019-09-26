Gündem Deprem sonrası okullar tatil edildi
İSTANBUL

Deprem sonrası okullar tatil edildi

Deprem sonrası okullar tatil edildi

Marmara'daki deprem sonrası İstanbul ve Kocaeli'deki okullar tatil edildi. Bursa Valiliği de Marmara Denizi'nde yaşanan deprem sebebiyle okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmara'daki deprem sonrası okullar tatil edildi.
Marmara'daki deprem sonrası okullar tatil edildi.

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandığı hatırlatıldı.

Bursa Valiliği Marmara Denizi'nde yaşanan deprem sebebiyle okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

Deprem sonrasında valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

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